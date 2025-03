Primavera 'normal' en Cáceres

Comenta Compartir

Cáceres le hinca el diente a su famosa primavera con ganas de normalidad, pero no de la nueva, sino la de toda la vida, que ... empieza tomando las calles en abril con las cofradías de Semana Santa, la bajada de la Virgen de la Montaña y los dragones de San Jorge, sigue en mayo con los conciertos del Womad y el fiestón de la feria de San Fernando, y se remata en junio con el Festival de Teatro Clásico antes de caer en el tórrido letargo del verano extremeño. Y eso por mencionar solo las grandes citas mediáticas, las que juntan a miles de personas, porque entre medias todos estos meses vienen salpicados por decenas de pequeños eventos que también contribuyen a que la actividad callejera no cese. Es la época más atractiva de una ciudad que languidece gran parte del año y que echa de menos desde hace mucho su primavera llena de vida. Las instituciones, casi siempre con exiguos presupuestos, ensayan actividades de verano, otoño e invierno, algunas con cierto éxito, pero no es lo mismo.

Hay ansia por recuperar ese espíritu después dos años que se han hecho muy largos. Tres, en realidad, porque la última Semana Santa y el último Womad –cuyo cartel, por cierto, ya están tardando en presentar– fueron nada menos que en 2019. Lo demuestran detalles como la masiva afluencia que se prevé este año en un desfile de San Jorge de récord en el que está anunciada la participación de dos mil personas y 14 dragones. El temor que hace pocas semanas manifestaban los responsables de algunas cofradías a no tener hermanos de carga suficientes por el miedo a la covid se va disipando y el amplio sector de cacereños que vive con entusiasmo las procesiones vuelve a engancharse a su Pasión. Casi todos estamos felices con el final de las restricciones aunque traiga consigo algunos efectos indeseados, como hemos visto esta semana con el regreso de las quejas por los ruidos y la suciedad en la Madrila que genera el ocio nocturno. Los bares hace tiempo que aprendieron la lección y cumplen la normativa de insonorización y los horarios (no olvidemos que en esta ciudad se ha encarcelado a hosteleros y procesado a una alcaldesa por los ruidos de la noche), pero el problema es que muchos jóvenes vuelven a quedarse en la plaza de Albatros después del cierre esperando a que abran otros locales a primera hora de la mañana y así poder seguir de fiesta. Es un conflicto que viene de años atrás y no tiene una solución fácil. Esperar que el civismo voluntario se imponga a las cinco de la madrugada en un ambiente de jarana juvenil no es realista y se hace necesario un control más efectivo por parte de las autoridades.

