Hace años, paseando por Mérida, me topé con el palacio de la vicepresidencia de la Junta. Mucho hay que vicepresidir para un edificio tan grande ... e importante. Quizá bastara con un despacho, pero en las «autonosuyas» lo importante es el gasto superfluo, suntuario. Me dirán qué tiene esto que ver con el cáncer de mama y su prevención. Mucho. Si el dinero se gasta en unas cosas, no hay para otras, aunque sean tan importantes como la prevención del cáncer de mama u otro cáncer. El agravio comparativo entre las mujeres atendidas por una compañía sanitaria y el SES es escandaloso. Compañía sanitaria: mamografía y ecografía mamaria, si esta última procede; citología y ecografía de útero y ovarios todos los años. En el SES, mujer de 50 años: mamografía cada dos años, citología cada cuatro, la ecografía de útero y ovarios no se conoce. No hay prevención sin detección precoz, y la autoexploración resuelve bien poco, si en la mama no se descubren a tiempo unas microcalcificaciones, milimétricas, que agrupadas pueden ser muy peligrosas, y con muy buena solución si se extirpan a tiempo. De mis tiempos de estudiante recuerdo la inoperancia de las manifestaciones, en Cáceres también se corría delante de los «grises». Las que se manifiestan y se ponen una camiseta rosa, son admirables, pero poco conseguirán sin el apoyo de la administración.

