Presupuestos con sentido

Siempre voy a defender que en los presupuestos generales del Estado lo primero en mantener es la salud y la educación..., pero después de conocer ... la respuesta que el Rey Felipe VI dio en su discurso de la Pascua Militar, no puedo dejar de entender que ante la brutal guerra de Rusia contra Ucrania, su respaldo al significativo aumento del 26% más en el gasto militar, haya sido aprobado por el Gobierno con mucho sentido de la situación. No quiero criticar a Echenique porque él cree estar cumpliendo con su obligación de discrepar como militante de Unidas Podemos, ya que forma parte minoritaria del Gobierno de coalición; pero es que estando retados todos los europeos, la importancia de invertir en Defensa está más que justificada; aunque igualmente reconoció que Don Felipe rara vez se equivoca, ya que tiene muy claro qué modelo de país y de sociedad defiende y representa. No obstante y teniendo en cuenta el compromiso que adquirimos con la OTAN en la cumbre de Madrid, llegar al 2% del PIB en cuota militar en 2029 frente al 1,2% actual supone un incentivo más para dotar a nuestros ejércitos de una fuerza más actual, enérgica y razonable . Pero además, si tenemos en cuenta que ha sido el presidente Putin el único responsable de esta salvaje e innecesaria guerra, moralmente estamos más que justificados para mantener nuestro compromiso con los ucranianos y defenderlos hasta el final. Y aún así y reconociendo mi poca querencia por la monarquía, creo que la defensa que Felipe VI hizo de las medidas a controlar, proteger y garantizar nuestro entorno aéreo, llamando al Ejército del Aire «y del Espacio» fue muy emotivo, ya que también yo en mi juventud serví al Ejército en esa modalidad aérea.

Cartas a la directora