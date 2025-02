Presupuesto con ayudas en el aire

Comenta Compartir

El Plan Presupuestario remitido, como es preceptivo, por el Gobierno a Bruselas con sus previsiones económicas ajustadas al marco fiscal no despeja el asunto nuclear –lo es para las expectativas domésticas– de si el Gobierno prorrogará o no las ayudas desplegadas para embridar la inflación ... que vencen el 31 de diciembre. El Ejecutivo se escuda en un condicionante objetivo –se encuentra en funciones tras el 23-J– para enviar un informe que no contabiliza la prolongación de esas cargas presupuestarias contra las que ya ha advertido la UE, sin comprometer cuál será su postura final. Las ataduras propias de la interinidad de este trance hasta que se logre o no investir a un presidente no deberían confundirse con ninguna intencionalidad política inconfesada; esto es, con la incomodidad que pueda representar para el Gobierno de Sánchez la eventual e impopular reversión de las medidas en un trance en el que está en juego la continuidad del Gobierno de coalición o nuevas elecciones. Medidas que han funcionado como lenitivo frente a un repunte de los precios que sigue acuciando a las familias. Pero cuya eficacia final, con un coste de 45.000 millones a finales de 2022, merecería un examen exigente y razonado.

Opinión HOY