¿Presión urbanística en Extremadura?

Con la espada de Damocles sobre Valdecañas y sus repercusiones en otras iniciativas saltó el debate proteccionista desde el ámbito académico (planteado hace más de ... dos décadas) al político y social. Los partidos mayoritarios tardaron demasiado tiempo en percatarse de las advertencias de la UEx en cuanto a los perniciosos efectos que conllevaría la ultraprotección ambiental como ahora se evidencia en muchos de los proyectos que pretenden instalarse en esta región.

Sin embargo, no es solamente la ultraprotección ambiental la causante de tal dislate por sí misma, sino que se retroalimenta de la sobreprotección urbanística de los suelos como una de las causas que más inciden en que nuestros pueblos y algunas ciudades importantes estén perdiendo población.

El actual suelo rústico, de la nueva Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus), que se corresponde con la anterior denominación de Suelo No Urbanizable de la antigua ley (Lesotex), tiene un abanico de protecciones casi insalvables tanto en la Ley como en los diversos planeamientos municipales vigentes, ya sean PGM o normas subsidiarias. Así nos encontramos suelos con protección ambiental, ecológica, natural, forestal, de cauces, paisajística, de vistas, estructural agrícola, estructural ganadera, de vías pecuarias, cultural, arqueológica, de infraestructuras, de carácter supraplan, planeada, etc.

En estos suelos protegidos, que se dan en la mayoría de los municipios, la permisividad para realizar actuaciones por parte de los ciudadanos es escasa por no decir nula, aunque es mucho más laxa con los molinos generadores de energía y con el «alicatado» del paisaje por paneles. No obstante, ya empezamos a vislumbrar los perversos efectos de la sobreprotección urbanística también en algunos proyectos energéticos o de aeródromos.

Dicha sobreprotección se debía haber corregido con la Lotus (Mora Aliseda y Díaz González, en HOY, 3-03-2018), pero no solo no se hizo, sino que se ha empeorado con respecto a la anterior ley (cuyo fin era impedir la «presión urbanística»), y muchas de las calificaciones rústicas que ahora se tramitan son denegadas cuando, paradójicamente, hubieran sido aprobadas con la anterior legislación.

Así artículos de la Lotus, como el riesgo de formación de núcleo de población, el no autorizar edificaciones a una distancia de 300 metros del suelo urbano, la definición de asentamientos rústicos irregulares, los usos «naturales» del suelo rústico, la consideración de suelo urbanizado en pequeños municipios, el imposible desarrollo de grandes bolsas de suelo urbanizable, no solo no tienen una respuesta positiva de cara a las posibles actuaciones de los ciudadanos, sino que se han endurecido haciendo prácticamente inviable cualquier iniciativa. Hemos reiterado que la mayor presión urbanística de Extremadura se da en los cementerios.

En otros territorios la Administración se ha puesto del lado de los ciudadanos y así se han redactado la Ley 1/2019 de la Generalitat Valenciana que incorpora la Minimización del Impacto Territorial, el Decreto 86/2018, de medidas para facilitar la actividad urbanística de los ciudadanos y los pequeños municipios de Castilla-La Mancha o la más reciente la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, que van en la dirección adecuada.

Llegará el momento en que los vecinos de los municipios con suelos protegidos empiecen a alzar la voz y decirle a la Administración que «paguen» por la protección otorgada y su contribución a la «biodiversidad». Es decir, usted quiere vistas, quiere paisaje y yo no me puedo hacer una pequeña vivienda, pues me indemniza y yo le cuido la foto y el jardín para que los urbanitas vengan a Extremadura a darse una vueltecita al paraíso. Cabe recordar que, de los 388 municipios de Extremadura, 297 (76,5%) están afectados total o parcialmente por una figura de protección de la «Red Natura 2000». De ellos, 25 tienen entre el 90 y el 100% de su término municipal incluido en zona ZEPA o LIC/ZEC, lo que les impide el desarrollo futuro. A los 388 alfoces, hay que añadir el flagelo de las restricciones inherentes su propio planeamiento municipal que abunda sobremanera en el «suelo rústico protegido».

No se puede recibir dinero de Europa para proteger los espacios medioambientales sin que parte de ese dinero lo reciban los propietarios del suelo que se pretende proteger, y no se puede proteger los suelos urbanísticamente sin que los ayuntamientos paguen por ese suelo que entienden debe protegerse. O eso, o permitimos a los propietarios realizar actuaciones con ciertos criterios estéticos y volumétricos.

Aún estamos a tiempo de evitar males mayores mediante decreto de la Junta de Extremadura o de modificación de la Lotus por iniciativa parlamentaria o mediante ley de Iniciativa Popular, con el fin de favorecer la vida y el desarrollo de los municipios antes de pasar a la Extremadura «desierta». No se debe legislar para contentar a los de «fuera» a costa del sufrimiento de los de «dentro».

Estamos ante un nuevo escenario con proyectos de gran calado, no dejemos que puedan verse obstaculizados por una legislación urbanística que no encaja con las dinámicas del territorio.