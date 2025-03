El presente es una fotografía fija cuyo significado contiene tantas capas como historias acumulemos en lo que somos en la vida. Una existencia nunca es ... aislada, sino heredera de otras muchas existencias anteriores. Del mismo modo que en una excavación arqueológica aparecen los vestigios por estratos temporales, el presente se corresponde con tantos pasados como seamos capaces de alcanzar.

Presentismo es mirar el instante actual como única interpretación posible, olvidando el pasado e incluso el futuro. Pero nada llega al momento presente sin una secuencia temporal pasada y una herencia anterior. No podemos concebir nuestra existencia sin la de nuestros padres, y la de ellos sin la de los suyos, y cada generación hereda, pero también lega, una gran carga de información, costumbres, objetos, palabras e historias que se renueva en parte pero no en su totalidad. La fracción común que prevalece no siempre lo hace en fracciones idénticas de tiempo, sino que sobrevive más o menos espacio en función de factores imposibles de medir.

Cuando el Vesubio enterró a Pompeya con sus cenizas, dejó una fotografía fija de cómo era una ciudad romana setenta años después de Cristo. Pero cuando los arqueólogos la descubrieron, ahondaron en sus edificios y descubrieron elementos de aquella época, pero también de doscientos años antes. Es lógico, puesto que resulta fácil imaginar que un pavimento o un edificio entero datase de mucho antes de la erupción. O que unas monedas hubiesen sido acuñadas mucho tiempo atrás.

Esta reflexión es aplicable a cualquier existencia presente pero también a cualquier hecho pasado, de forma que nada puede entenderse en su plenitud sin un pasado que lo explique del todo. Cuando contamos una historia a nuestros hijos que un día escuchamos a nuestros abuelos, estamos contribuyendo a que salte cuatro generaciones y, quien sabe, poniendo las bases para que salte otras cuatro. Y esa historia que tal vez nuestros abuelos escucharon de los suyos y que databa de principios del siglo XIX, llegue al XXII sin grandes tergiversaciones, pero para entonces tal vez carezca del mismo significado y no pueda ser interpretada de igual modo que en su origen.

Por eso es tan importante pararse a pensar que ninguna fotografía fija lo es en realidad, y que esto es aplicable a instantáneas de toda época, por muy atrás que nos remontemos. De esta forma, nada puede interpretarse como instante. Ningún conflicto, actuación personal, decisión, éxito o fracaso. Detrás de cada hecho pasado, habrá siempre otros muchos hechos anteriores que, como en las capas de una cebolla o una tarta, conformarán el todo que dará sentido al conjunto. Y lo que es igual de importante: cada hecho posterior determinará que hoy pueda comprenderse lo acontecido entonces.

El presente no es más que una combinación de todos los pasados juntos, y quien intenta interpretarlo sin conocer lo anterior, debe asumir el riesgo a no alcanzar a comprenderlo en su integridad, ya sea en historia, en política o en la vida propia.