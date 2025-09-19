HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Varias personas en un parque de Barcelona. EP
Editorial

Preocupante brecha generacional

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Los nuevos jubilados ya perciben ingresos superiores a los salarios de los trabajadores menores de 35 años, una brecha generacional que amplía progresivamente el desequilibrio ... de renta y riqueza entre jóvenes y mayores. Es significativo que en el primer trimestre de este año, los nuevos jubilados de la Seguridad Social habrán percibido, de media, 1.760 euros mensuales mientras que el salario medio en trabajadores menores de 34 años se situaba en 1.670 euros. Según un estudio del Instituto Juan de Mariana, entre 2008 y 2024 los ingresos reales de los mayores de 65 años se han incrementado el 18% y en los menores de 29 años han caído un 3%. Mientras que los salarios siguen estancados, los pensionistas reciben un 62% más de lo que aportaron al sistema durante su vida laboral, lo que repercute de forma alarmante en el consumo y el acceso a la vivienda de las jóvenes generaciones. El paro juvenil y las políticas públicas, favorables a los jubilados, abren una nueva quiebra en la solidaridad intergeneracional y encienden las luces de alarma en el actual sistema de pensiones que, a corto plazo, con un déficit de la Seguridad Social en un 3,8% del PIB, puede manifestarse insostenible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  2. 2

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  3. 3 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  4. 4 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  5. 5 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  6. 6 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  7. 7

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  8. 8

    Visto para sentencia un juicio en el que piden 26 años de cárcel y 10 millones para Joaquín Parra
  9. 9

    La Fundación Triángulo y los grupos de la oposición condenan los comentarios vertidos por la concejala del PP de Plasencia
  10. 10 Detectan nuevos casos de carbunco en una explotación bovina de Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Preocupante brecha generacional

Preocupante brecha generacional