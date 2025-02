Comenta Compartir

El periodismo es un oficio modesto y sencillo. Se trata de preguntar al que sabe. El periodista sale por ahí, mira, habla y luego vuelve ... y cuenta algo. Es muy importante el orden. De hecho, cuando se invierte es cuando aparecen los problemas. El periodismo no es decidir en qué consiste la realidad y, a continuación, asumir la tarea de ilustrar a la sociedad con esa verdad revelada. Es justo el proceso contrario, ver lo que pasa y contarlo. Esto último carece de glamur y además es caro, mientras que ser preceptor de tendencias goza de gran prestigio y es muy barato. No cuesta nada sentarse ante un teclado y redondear una tesis sin fisuras, pero la realidad no es así, redondos solo son los cuentos de Carver. No hay periodismo sin preguntas. Se pueden escribir columnas como esta, pero dar una noticia sigue siendo la suerte suprema. Una cosa modesta, de la máxima importancia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY