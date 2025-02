Precios encadenados

Comenta Compartir

El análisis de la cesta de la compra desde que sus productos salen de la producción –singularmente la agropecuaria– hasta que llegan a mercados y súper evidencia el impacto, en términos de encarecimiento, que está ejerciendo la subida de los precios energéticos. Es posible deducir ... que el cambio en nuestros hábitos domésticos y su progresiva tecnificación han alejado el campo de los puntos de venta directa, haciendo aflorar nuevos costes intermedios. Pero en paralelo se ha ensanchado el terreno para el consumo, para la posibilidad de adquirir productos impensables hace no tanto y para la competencia, siempre que esta no derive en otras posiciones abusivas. En este escenario tan apremiante para tantas familias, compete a las administraciones velar contra los excesos al albur del alza de luz, gas y carburantes; y también a las empresas concernidas en la cadena de producción y venta contribuir en lo posible a que los precios no se desmanden aún más. Los equilibrios son muy delicados, porque están en juego la supervivencia económica de muchos y la alimentación de los vulnerables. Conviene explorar medidas viables para que llenar la cesta de la compra no se convierta en un ejercicio de caridad para los que menos tienen.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión