El precio de la luz no da tregua

El coste de la electricidad, después del máximo registrado para ayer, batirá hoy mismo sus propias marcas al alcanzar los 302 euros/MWh. Una referencia ... nunca vista en el mercado español que supera por primera vez la barrera psicológica de los 300 euros/MWh. El récord de este jueves se explica fundamentalmente por la subida experimentada en las últimas horas por el coste del gas en los mercados internacionales. Para tratar de detener el golpe, el Gobierno, reiterativo en su discurso de que los consumidores en su cómputo de final de año no pagarán más de lo que hicieron en 2018, ya ha decidido que va a prorrogar todas las rebajas de impuestos vinculados a la electricidad que se encuentran en vigor en estos momentos, al menos durante el primer trimestre del próximo ejercicio. Lo cierto es que no tiene racionalidad alguna que el encarecimiento de uno de los ingredientes de la generación eléctrica determine el encarecimiento de todos los demás. Se está produciendo una grave distorsión de todo el sistema productivo sin que Bruselas intente minimizar el daño. Y las medidas fiscales que se traman a escala nacional son paños calientes que desde luego no resolverán el problema de fondo.

