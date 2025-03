El precio de contar la verdad

Comenta Compartir

Luz Escobar, periodista cubana, y Alexey Kovalev, reportero y periodista ruso, recibieron días pasados en Madrid los premios internacionales al periodismo. Por lo que he ... leído de ellos, no me cabe la menor duda de que son dos periodistas valientes y modelo de compromiso con la verdad y de defensa de la libertad de expresión frente a las tiranías de sus países. La periodista cubana advirtió de que la palabra «periodista» se ha convertido en sinónimo de enemigo para algunos países con tiranos en el poder con regímenes de poder absoluto, por ejemplo: Cuba, Rusia, Venezuela, Nicaragua y sin olvidar China con el «príncipe rojo» Xi, que quiere llegar a ser otro Mao.

Aun así reivindican con orgullo su oficio, ante estos maleantes, con peligro para sus vidas y de sus familias. El periodista ruso Alexey Kovalev, a la semana del comienzo de la guerra, tuvo que emigrar, dejando atrás a su familia y su hogar: el día que cruzó la frontera, el parlamento ruso aprobó una ley que criminaliza toda profesión de periodista. Indagar, sondear y publicar en estos sitios está en la lista de temas y asuntos prohibidos y penados Espero que nadie tenga nunca que contar y documentar los crímenes atroces de guerra que tu propio país está haciendo de una manera cruel, atropellando irracionalmente a gente sencilla y humilde que no tienen que ver con nada. Es humillante cómo pisotean la vida de muchos inocentes por mandato de un sátrapas. La sinrazón y el comportamiento de personas con poder debe preocupar al mundo entero. Para ellos la verdad, la justicia, la solidaridad o la generosidad no existen. Solo su autoritarismo y su despiadado egoísmo egocéntrico con la represión que ha esta gente les caracterizan por su maldad auténtica y perversa. Los que no piensan como ellos lo pasan peor, porque son enemigos ajenos a sus doctrinas y sus consignas. Trabajo para todos es lo que hace falta y no limosnas como estamos haciendo en este país para dejar a la ciudadanía dormida, adoctrinada y viciada. ¡Mucho cuidado!

Temas

Cartas a la directora