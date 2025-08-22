Powell gana tiempo

Comenta Compartir

El discurso de Jerome Powell en la reunión de bancos centrales en Wyoming, en el que mostró su disposición a rebajar los tipos de interés, ... refleja la tensión entre la política monetaria realista y la coyuntura política de Estados Unidos. La Reserva Federal abre así la puerta a un recorte de tipos ante el enfriamiento del mercado laboral, marcado por la persecución contra la mano de obra migrante y la caída simultánea de oferta y demanda de trabajo. Este giro busca prevenir una oleada de despidos, pero mantiene viva la vigilancia sobre la inflación, tensionada por los aranceles. Sin embargo, lo económico no puede desligarse de lo político: Donald Trump ha convertido los datos que contradicen sus anhelos en un enemigo personal. Su reacción ante las cifras de empleo y los ataques a miembros de la Fed, como hacia la gobernadora de la institución, Lisa Cook, muestran una estrategia de presión que mina la independencia del banco central y, con ello, la credibilidad del sistema económico. El riesgo es evidente: si el delirio condiciona las estadísticas y las decisiones monetarias, la confianza en los datos se erosiona, cuando es el principio básico que sostiene los mercados y la estabilidad financiera.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY