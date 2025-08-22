Powell gana tiempo

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Viernes, 22 de agosto 2025

El discurso de Jerome Powell en la reunión de bancos centrales en Wyoming, en el que mostró su disposición a rebajar los tipos de interés, ... refleja la tensión entre la política monetaria realista y la coyuntura política de Estados Unidos. La Reserva Federal abre así la puerta a un recorte de tipos ante el enfriamiento del mercado laboral, marcado por la persecución contra la mano de obra migrante y la caída simultánea de oferta y demanda de trabajo. Este giro busca prevenir una oleada de despidos, pero mantiene viva la vigilancia sobre la inflación, tensionada por los aranceles. Sin embargo, lo económico no puede desligarse de lo político: Donald Trump ha convertido los datos que contradicen sus anhelos en un enemigo personal. Su reacción ante las cifras de empleo y los ataques a miembros de la Fed, como hacia la gobernadora de la institución, Lisa Cook, muestran una estrategia de presión que mina la independencia del banco central y, con ello, la credibilidad del sistema económico. El riesgo es evidente: si el delirio condiciona las estadísticas y las decisiones monetarias, la confianza en los datos se erosiona, cuando es el principio básico que sostiene los mercados y la estabilidad financiera.

