Si positivas te cuarentenan

De esta pandemia íbamos a salir mejores, más fuertes, tal y pascual, pero ahora mismo lo único constatable es que saldremos como podamos y no ... sabemos cuándo. Camino de los dos años de acoso microscópico, surfeando una ola detrás de otra, a ratos de pie, a ratos tragando espuma, la última imagen es la de los niños en fila esperando a ser vacunados en el cole y padres leyendo un listado de excipientes que no comprenden antes de firmar. Creíamos que dejábamos atrás la pesadilla, pero el virus nos ha vuelto a humillar.

Para animarnos, conviene recordarnos a nosotros mismos de vez en cuando que llevamos prácticamente dos años haciendo un poco lo que nos da la gana. Viajamos menos lejos, es verdad, también nos obligan a tener a mano una mascarilla siempre y como nos descuidemos terminaremos cogiendo cita previa hasta para salir de cañas. Pero qué carajo, en breve arrancan las comidas navideñas y al segundo vaso largo estaremos como en 2019.

Desde entonces todos somos un poco más virólogos y tenemos más vocabulario. Yo esta semana he añadido cuarentenar y positivar, dos verbos dichos por Vergeles en su última comparecencia para explicarnos cómo va la cosa. El primero sale en el diccionario, el segundo también, aunque aplicado a la fotografía, pero da igual. Todos hemos entendido que si positivamos nos cuarentenan y adiós juerga navideña. Además, las fotos ya no se revelan, son archivos .jpg, así que mismo verbo, diferente significado. Ya tenemos otro cambio acelerado por la pandemia, como nos gusta decir cuando hablamos de teletrabajar o comprar por Internet. Lo siguiente va ser negativar, que va a empezar a ser lo deseable, sinónimo de éxito en esta travesía pandémica que nos enseña cosas cada día, aunque no apetezca aprenderlas.