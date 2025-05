¿Es posible una arquitectura de seguridad en Europa?

Hace más de tres décadas que implosionó la Unión Soviética y con ella el Pacto de Varsovia. No así la OTAN, que nació precisamente contra ... la URSS. Desde entonces se amplió vertiginosamente, despreciando el acuerdo ofrecido por Mijaíl Gorbachov para una nueva arquitectura de seguridad europea y a pesar de la Carta de París de la OSCE (noviembre de 1990). Hoy son 29 los países miembros. Esa ampliación tuvo un dudoso sentido. No se sabía contra quién se hacía, y el posible 'enemigo', Rusia, se había debilitado ostensiblemente.

Quedaban dos Estados importantes por decidir de qué lado se inclinarían: Ucrania y Georgia. Su heterogénea composición demográfica explica los movimientos de segregación que sufrieron (y sufren). El caso más relevante es Crimea, ocupada por Rusia sin mayor problema dada la aceptación masiva de la población. El foco abierto de conflicto es, como se sabe, la zona este de Ucrania, el Donbass, con mayoría de población rusófona y cuya independencia acaba de reconocer Putin en un movimiento que recuerda al reconocimiento de Kosovo por países de la OTAN.

Tenía que llegar la crisis de Ucrania cuando Rusia se sintiera fuerte y tuviera un líder consolidado. Ha llegado. Con la presencia de más de 150.000 soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania, lo que solo puede interpretarse como una amenaza sobre este país y con el reconocimiento de Lugansk y Donetsk.

Creo que es relativamente sencillo pensar en una negociación en la OSCE con cinco puntos de acuerdo

La resurrección geopolítica de Rusia, que estaba algo sumergida entre los superpoderes de Estados Unidos y China, ha provocado la resurrección de la OTAN, sin un papel claro en el siglo XXI. Para Putin, la OTAN debe volver a su fisonomía militar de 1997, con la retirada de los misiles situados en países que fueron parte de la Unión Soviética o del Pacto de Varsovia. Además, EE UU debe garantizar que Ucrania no ingresará nunca en la Alianza Atlántica. Son peticiones entendibles, desde la perspectiva de los intereses de la seguridad de Rusia. Sin embargo, de imposible aceptación por parte de la OTAN. Al menos en todos sus extremos.

La escalada de la tensión y no digamos la hipotética invasión de Ucrania, profetizada todos los días por el presidente estadounidense, Joe Biden, según unos servicios de inteligencia con biografía discutible en cuanto a acierto, no beneficia o beneficiaría a ningunas de las partes enfrentadas. No es creíble ni que la OTAN piense en lanzar misiles sobre Rusia, ni que esta pretenda hacer lo propio sobre países de la OTAN; y tampoco sobre Ucrania, país considerado hermano por los rusos (y sin interés alguno para la población norteamericana).

Creo que es relativamente sencillo, en vez de soportar la evidente desinformación que proviene de ambos lados, pensar en una negociación en el seno de la OSCE que tuviera los siguientes puntos de acuerdo. Primero, un compromiso de la OTAN de no establecer armas nucleares de rango intermedio en Europa que constituyan una amenaza para Rusia. Segundo, el compromiso correspondiente de esta sobre misiles hipersónicos respecto a los países miembros de la OTAN. Tercero, sin que se confunda con lo que se llama 'finlandización' y reafirmando la soberanía de Ucrania, sería aceptable una declaración por parte de la OTAN de que la entrada en la organización del estado ucraniano y Georgia no está en el orden del día. Cuarto, unos acuerdos Minsk III sobre las regiones del este de Ucrania. Quinto, un acuerdo económico de liberalización de tarifas aduaneras y de suministro de gas ruso a Europa.

Este conjunto de acuerdos – positivos para los firmantes – significaría construir de una vez por todas una sólida arquitectura de seguridad para Europa. No existe ahora. La OTAN y Rusia no han sido capaces en los últimos treinta años de edificarla. Principalmente, porque 'The West' se encontraba muy cómodo con una Rusia convaleciente de la desaparición de la Unión Soviética. Los acuerdos citados le ofrecerían a Vladímir Putin una salida airosa y crearía un espacio de confianza entre vecinos,imprescindible para una convivencia estable y constructiva.

Quien haya leído este artículo hasta ahora quizá le haya sorprendido la ausencia de cualquier mención a la Unión Europea. La UE, gigante económico y enano político, no ha jugado ningún papel en toda esta crisis. Ninguno. Putin, enemigo no confeso de la unidad europea, solo ha considerado interlocutor válido a Estados Unidos. No hemos visto hablar con autoridades rusas ni al presidente del Consejo Europeo, ni a la presidenta de la Comisión Europea, ni al alto representante para Asuntos Exteriores. Sin embargo, lo que suceda en Ucrania afectará a la Unión, aunque la existencia de esta, desde luego, no se encuentra en peligro.

Si la UE quiere tener personalidad propia en la seguridad europea tendrá que ganársela construyendo una «autonomía estratégica», no solo en asuntos de seguridad y defensa. Es un concepto que introdujo Federica Mogherini, exalta representante de la política exterior comunitaria, y que debería precisarse este año, antes de la cumbre OTAN de junio en Madrid. Una cumbre convocada para fijar su concepto estratégico en la próxima década.