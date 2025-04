Populismo contra los jueces

Comenta Compartir

El debido respeto a las decisiones judiciales no las exime de ser sometidas a críticas. Pero en el debate público es deseable que estas se ... basen en argumentos jurídicos, no en eslóganes de pancarta como los que caracterizan el rifirrafe partidista. Máxime cuando la disparidad de criterios afecta a poderes del Estado. Es impropio que dos ministras –Irene Montero e Ione Belarra, de Unidas Podemos– atribuyan a los jueces que han rebajado las condenas a agresores sexuales, en aplicación de la ley del 'solo sí es sí', un «incumplimiento» premeditado de esa norma por «machismo» y les acusen de erigirse «en oposición al Gobierno». Como lo es cuestionar desde este la formación de la Judicatura en violencia de género o hablar de «fachas con toga» sin la menor autocrítica a la dudosa calidad jurídica de una regulación sobre la que el CGPJ advirtió en febrero que podía tener esa consecuencia en un informe avalado por todos sus vocales y desoído por el Ministerio de Igualdad. Minar desde el Ejecutivo la confianza ciudadana en la justicia por actuaciones que no se comparten es un peligroso tic populista que merecería una desautorización expresa por parte de Pedro Sánchez.

