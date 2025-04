Populismo y gatillazo

Se acuerdan de las portadas de los discos de los raperos en los 90? Unos tíos salen en la portada con cara de haberte perdonado ... la vida recientemente. Suelen ser dos o tres, a lo sumo. Aspecto desafiante, brazos cruzados. Uno siempre salía agachado, no sé con qué objetivo. Pero la cosa cambia cuando en una foto aparecen diez o doce. Ahí ya no hablamos de raperos, hablamos de políticos. Recientemente, María Guardiola se ha sacado una foto de estas: de brazos cruzados, como si 'Uno de los nuestros' se hubiera rodado en Jarandilla de la Vera y ella y su equipo hicieran las veces de Robert de Niro, Joe Pesci o Ray Liotta, o fuesen la plantilla del restaurante en la ruina al que va el chef Chicote. Se parece a cuando el paradito de la clase se hacía el chulo. 'Cringe' lo llaman ahora. Aunque, pensándolo bien, nadie mejor que un político para ir de chulazo. Al final, una ley no se cambia hasta que uno de ellos necesita saltársela.

Me cae simpática María Guardiola. Las novedades gustan. Se la ve fuerte, convencida de su victoria. Esto no debería suponer mayor problema; la parte mala es que puede que lo consiga. La sigo en Twitter desde hace un tiempo. La factura de preocupaciones, fotos y promesas por cumplir que acumula empieza a ser alta y algunos ya miramos de reojo. María ha aprendido de Guillermo que quien se queda en medio sin hacer nada recibe por ambos lados y se está metiendo en todas, ignorando que la hemeroteca de un periódico es más traicionera que el último gin-tonic. En lo que me cierran la columna, les presento el pack de inicio del político extremeño en campaña: tren, agricultores, cazadores, bien de toros, feminismo, fuga de talento joven, cáncer –porque ir a dos carreras benéficas al año no cuesta nada–, bajada del IRPF y de transmisiones patrimoniales, eliminación de las sucesiones y una foto con Ayuso.

María, mesura. No va a dar para todo. Nunca da. Los políticos siempre se tropiezan de la misma forma: prometer hasta meter y después gatillazo. No obstante, la impresión que dejan estos gestos es la confirmación de que, si hubiese debate, no sé, sobre la aprobación de anfetas para uso ocioso, la señora Guardiola ya tendría una foto en una rave. Pero en campaña, en la oposición y con poco que echarle en cara porque es la nueva, todo vale. Tiene presunción de inocencia.

Huele a fresco, pero como dije arriba, miro de reojo. Porque, queridos lectores, María es pandillera y, siguiendo la senda de la foto chula, ha arrojado el guante y le ha dicho a Guillermo que la cosa va entre ella y él, que se atreva a debatir, arropada por diecisiete colegas. Si han visto la ochentera y apocalíptica 'Mad Max' les sonará la cantinela 'Dos hombres entran, uno sale'. Se da un aire. Es poco elegante buscar gresca con el más cansado.

No sé si les pasará, pero echo de menos la concordia, el buen hacer y celebro cuando un político reconoce un triunfo al enemigo. De la misma forma y dado que no se puede añorar lo que nunca existió, estaría bien echar de menos, en el futuro, aquel día en que un político ganó sin pisarle el cuello al rival, yendo a lo suyo. El populismo de fotos y promesas de poca garantía solo desvirtúan la idea inicial, porque hay momentos en los que no hacer nada es el gesto más efectivo. El gobierno actual le ha proporcionado a la líder del Pepé un camino de rosas e ignoro en qué momento María encontró el extraño placer de pisarlas a medida que avanza.