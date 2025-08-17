HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
Editorial

Un pontificado por definir

Domingo, 17 de agosto 2025, 08:49

Cien días después de su elección, la enorme expectación mundial que rodeó la llegada al Vaticano de Robert Prevost ha cedido paso a una atención ... más específica a las líneas que marcará en su pontificado todavía por definir. Después de la etapa de Francisco, caracterizada por algunas decisiones rompedoras, León XIV ha recuperado el veraneo en Castel Gandolfo, en lo que se interpreta como un gesto hacia los sectores católicos más tradicionalistas. En la línea del argentino, ha clamado por el fin del sufrimiento en Gaza y dedicado, quizás, una atención más deferente a la guerra en Ucrania. Aún habrá que aguardar a los nombramientos en la curia y a la primera encíclica para profundizar en la orientación de su mandato. Se espera con curiosidad cómo encarará el primer obispo de Roma estadounidense la beligerancia del clero de su país y el carácter disruptor que Donald Trump imprime a su relación con el mundo. El camino mostrado en su diócesis peruana de Chiclayo debería anticipar un avance decidido en la lucha contra los abusos sexuales por parte de religiosos, una losa que la Iglesia debe remover con atención a las víctimas, transparencia en los casos y cultura de prevención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Jarilla avanza hacia Plasencia y el Ambroz y obliga a confinar Segura de Toro
  2. 2 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  3. 3 El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
  4. 4 El incendio de Burguillos del Cerro quema 1.000 hectáreas y sigue activo
  5. 5 Carreteras cortadas este sábado por los incendios en Extremadura
  6. 6 El 112 pide ayuda para localizar a un desaparecido durante su viaje de Francia a Extremadura
  7. 7 Guardiola ayuda a una amiga a salvar enseres de un incendio
  8. 8 Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado
  9. 9 Así salvó el Infoex un cortijo cerca de Campillo de Llerena
  10. 10

    «Preparé este plato para una famosa gastrónoma y alucinó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un pontificado por definir

Un pontificado por definir