Ponerse en lugar del otro

Hace pocas fechas un asesino pedófilo segó la vida de un niño inocente mientras disfrutaba un permiso penitenciario concedido por un juez a pesar de que los técnicos de prisiones eran contrarios a dicho beneficio para alguien a quien consideraban no rehabilitado. Me pregunto con ... qué tranquilidad se irá a la cama dicho juez, cuya decisión permitió que se consumase tal asesinato infame. ¿Qué le hubiese parecido si la víctima que llevó al asesino a la prisión fuese de su propia familia y un colega le hubiese concedido el permiso que propició el crimen?

Hace algún tiempo más, una jueza carente de la más mínima empatía preguntaba en un juicio a la víctima de una violación si se había opuesto a la agresión con suficiente vehemencia. Concretamente le preguntaba expresamente que si había cerrado las piernas mientras el violador intentaba consumar su bárbaro asalto. ¿Qué le hubiera parecido si su propia hija hubiera sido la víctima y una colega le hubiese hecho la misma pregunta?

En otro caso, un juez dictaminaba en un alarde de estupidez, afortunadamente no secundado por otros compañeros de profesión, que la víctima de una violación múltiple en Navarra en realidad disfrutaba del atentado contra su integridad física y moral. ¿Habría opinado lo mismo si tal dislate se hubiera cometido contra una hermana suya y un colega hubiese emitido tal juicio de valor tratando de eximir a los agresores de la culpa que afortunadamente al final los llevó a la prisión?

Me resulta repelente como alguien cuya tarea es impartir justicia carezca de la empatía necesaria para hacerlo con ecuanimidad. Y no me parece en absoluto aceptable que esos individuos se amparen en la literalidad de un texto legal interpretándolo según les parece para justificar que su actuación es conforme a derecho.

Es claro que un juez no puede intervenir en algo que le afecta personalmente de algún modo, pero creo que sí deberían pensar más en cómo actuaría si la víctima en el caso que le ocupa fuese de su familia, aunque sea simplemente para cuestionarse cómo se sentirá la víctima con su decisión. La ley debe respetarse, pero sin olvidar el respeto que merecen quienes sufren actos criminales.

Esos jueces son como búhos mirando todo desde arriba con altivez, aunque bajando al suelo para alimentarse.

Más les valiera bajar a ras de tierra y ponerse en el lugar del otro.