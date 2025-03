¿Les ponemos un campanillo?

Tengo puestas tres dosis de la Pfizer y me declaro «vacunacionista» convencido. Creo que Edward Jenner, que en 1796 desarrolló la primera vacuna, ha sido, ... con Fleming, la persona que más vidas ha salvado en la historia de la Humanidad. Cuestionar sus beneficios es difícil, aunque sé que sus detractores, incluidos científicos de prestigio, surgieron al mismo tiempo que las vacunas.

Hace unos días, en el canal dedicado al chinchorreo de las gilipolleces supremas, comparaban antivacunas con «terraplanistas» capaces de negar el parpadeo, al mismo tiempo que parpadean. Creo que los antivacunas no merecen semejante comparación, porque no se basan en la irracionalidad y algunos de los que las cuestionan saben de medicina y de vacunas. Otros, que opinan de todo, ignoran qué son y en qué consisten. Y eso, a pesar de que en España han brotado cincuenta millones de virólogos/epidemiólogos en los dos últimos años. Un médico preguntó: ¿Qué es una vacuna? Y una celebridad televisiva lo aclaró: ¡Es una inyección que te ponen en el brazo! Bingo.

Ahora hay una acometida feroz, perfectamente planificada y teledirigida, contra los antivacunas, negacionistas o precavidos que cuestionan la celeridad con la que han desarrollado la de la covid-19. Es verdad que está aliviando la carga de las UCI y la letalidad, pero nada se sabe de las consecuencias que pueden derivarse de ella a medio y largo plazo. Además, todos estamos perplejos por los bandazos de supuestos responsables que, en una semana, cambian diez veces de criterio y veinte de dirección. Si mañana nos dicen que lo mejor es llevar una lechuga en la cabeza, las lechugas subirían de precio... ¡Mejor un plátano y que sea de La Palma!

El «café para todos» que quieren imponernos, se está demostrando contraproducente en unos casos y peligroso en otros. Yo mismo he pasado un calvario tras la tercera dosis, posiblemente porque mi sistema se «atragantó» con tanta carga defensiva. ¿La necesitaba? No lo sé porque no se sabe, pero establecer para todos el mismo rasero no se compadece con una medicina atenta a la singularidad de cada paciente.

El enemigo es el virus y quien lo soltó, no los antivacunas. Ellos, aunque se les anatematice, no dejaron «escapar», al bichito, pero es más barato señalar al paisano que a los chinos, con los que nadie se atreve. ¿No interesa saber cómo surgió todo esto? Seis millones de muertos, la economía global hundida –¡menos en China!–, y dos años después, no se sabe nada, porque nada se quiere saber. China pupa, a China no se le toca ni con una pluma de colibrí. ¿Imaginan que el virus se hubiera «distraído» en un laboratorio de España?

¿Ponemos el campanillo de los leprosos a los antivacunas o a los que, sin serlo, no quieren vacunarse? La acometida es feroz contra ellos, para forzarlos a pasar por el aro y que se sumen al rebaño de los 'No mires arriba'. ¿Hay que vacunarse por coj...? El pasaporte covid, como los inventos del TBO, sirve para entretener, pero no garantiza nada, porque puede abrir la puerta a vacunados con el virus activo y cerrarla a no vacunados que no lo tienen. Los primeros, si están contagiados pueden contagiar y los segundos no pueden contagiar si no están contagiados. ¡Venga, el campanillo, tilín, tilín, tilín!