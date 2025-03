Como Poncio Pilatos

Comenta Compartir

Al igual que ocurre con todas las desgracias que asolan a la población, los que pierden son las personas más desfavorecidas. Me viene a la ... cabeza la película 'Titanic', donde la mayoría de ciudadanos de tercera clase asumieron que morirían ahogados, porque las barcazas salvavidas, menos de las que se esperaban para un trasatlántico de esas dimensiones, serían para la primera clase. Los hechos al contar supervivientes lo constataron. Y es que no es lo mismo trabajar en un despacho de cualquier administración pública o de empresas públicas con sus aires acondicionados para el verano y la calefacción para el invierno que hacerlo en la calle con unas temperaturas que alcanzan los 40 grados o más. Uno de los trabajadores que ha fallecido había conseguido un contrato de barrendero para un mes. Hasta ahora nadie se había percatado de que los uniformes que llevan no son los más adecuados, y estoy segura de que lo ocurrido con este señor abrirá la espita para que otros trabajadores soliciten unas telas más transpirables para no sumar riesgos a los que ya tienen a diario. Llama la atención la incoherencia del alcalde de Madrid que, en un medio de comunicación, días antes de la muerte de este trabajador se comprometió a hablar con la empresa y la delegada del área para que se tomaran medidas, y una vez fallecido este señor confiesa que no tiene idea de cómo son los uniformes y se lava las manos culpando a la empresa subcontratada. Señor Almeida, usted no puede echar balones fuera porque tras el compromiso adquirido con la empresa es su responsabilidad estar al corriente sobre el cumplimiento de las condiciones para que los trabajadores realicen sus labores con dignidad y las máximas garantías de seguridad.

Cartas a la directora