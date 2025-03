Comenta Compartir

La mayoría de los políticos españoles son rehenes de intereses partidistas. El ciudadano pasa a ser un actor secundario desde el momento en que entran ... en la partida intereses partidistas o la «imagen» de un partido. No tendría que ser así, el servidor público debe priorizar el bienestar de los ciudadanos, y si no se ve capaz o fuese forzado a lo contrario, debería dimitir y denunciarlo. El motivo que me hace escribir esto no es otro que el de rebelarme ante la injusticia y luchar por mis derechos y la dignidad de mi pueblo. Ha quedado probado que la solución del conflicto laboral, social e institucional de Alburquerque no es prioritaria, sobre todo para el PSOE extremeño. Tampoco puedo obviar que tanto el PSOE nacional como Unidas Podemos deberían haber tomado cartas en el asunto ayudando y apoyando a ciudadanos indefensos, a merced de «esbirros del poder». Debería prioritario, además de por la vital importancia que tiene para 200 familias, para defender una democracia verdadera y respetuosa para con los alburquerqueños.

Con la inacción, el conformismo, el acatamiento de órdenes o la sumisión queda claro que los alburquerqueños somos esos actores secundarios en que nos convierten los políticos mediocres, a los que les importa más su sillón o salvar el culo de alguien que los derechos y libertades de sus conciudadanos. Bien es cierto que PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura se han interesado por el conflicto, aunque parece ser que la mayoría se ha confomado con el «no se puede hacer nada». Es aquí donde echo en falta a más políticos auténticos, de raza, que no se conformen con ese «no se puede», a políticos que hagan política de verdad y que no se amilanen ante las posibles presiones o dificultades, que remuevan todas las instituciones para dar solución a esta sinrazon, para exigir y depurar responsabilidades si las hubiera y para devolver la paz social y la dignidad a un pueblo que agoniza e irremediable y lentamente muere. Quienes desgobiernan Alburquerque carecen de escrúpulos y no se respetan ni entre ellos. Y quienes les permiten seguir ahí son cómplices necesarios de esta barbarie, le hacen flaco favor a la democracia y contribuyen a que campe a sus anchas el autoritarismo más retrógrado y carca. Con ello están permitiendo el sufrimiento de un pueblo y esto no es ni ético ni justo.

Cartas a la directora