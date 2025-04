Políticos de ayer y hoy

Llegué a tratar a mi tía abuela Agustina, 103 años, memoria viva de una tradición oral que se perdió con su generación y que muchos ... de nosotros, como la machadiana Castilla, ignorantes y prepotentes, si no la despreciábamos, no supimos valorar ni conservar.

Los refranes, al igual que los romances, las leyendas y las canciones formaban parte de su repertorio.

A mi abuelo, su hermano, por el contrario, le entretenía Florencio Luis Parreño, del que conservo, encuadernados en piel, unos cuantos tomos. 'Las Mil y una noches', 'El Quijote' o las 'Novelas Ejemplares' estaban en su parca biblioteca, aunque no creo que los leyera.

Si creía que nos debía poner en nuestro sitio le gustaba amonestarnos con una frase muy suya: «No hagas alarde, mío». Cincuenta años después la tengo presente cada día.

Incansable trabajador, honesto y generoso –Santiago Castelo, sobrino nieto de mi abuela, su mujer, lo definió como creador de una dinastía del corazón–, supongo que esta sentencia la sacaría de «su mesma experiencia». «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas».

No creo que el abuelo leyera a Cervantes, pero su consejo viene a ser lo más parecido al cervantino «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala».

«Llaneza, muchacho…» se la aplicaba, según cuenta en sus memorias, un intelectual de la talla de Gonzalo Fernández de la Mora. Releerlas me ha inducido a escribir este artículo.

Admiro a quien llega a la política con bagaje suficiente para no tener que hacer de ella una profesión, por eso suscribo lo que De la Mora refiere de sus compañeros de Gobierno: «Por muchas y bonísimas razones, a la casi totalidad de mis compañeros de Gobierno difícilmente podría considerárselos políticos en una partitocracia. No vivían de la cosa pública, no mentían sistemáticamente, no compraban publicidad encubierta, no hacían demagogia, no reclutaban clientes, no sobornaban ni cobraban comisiones ni negociaban con influencias. No habían hecho de la política un medio de vida. Sus existencias eran mucho más anchas que una cartera o un escaño. Manejaban más ideas que ideologías tópicas. Les importaba resolver eficazmente problemas reales y no la politiquería. En suma, eran gobernantes, una actividad nobilísima y, en estos finales del siglo XX, cada día menos ejercida en España».

Supongo que es una explicación correlativa de la frase que se atribuye al estatista y político alemán Otto Von Bismarck: «El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación».

Estoy también con él cuando asevera que los años «lo han hecho comprensivo con casi todas las flaquezas humanas; pero no con el oportunismo político, porque no es fruto de la pasión sino del cálculo».