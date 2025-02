Comenta Compartir

Hablar mal de los políticos puede ser muy fácil, por hablar bien te pueden tildar de loco. La experiencia nos demuestra que suelen estar lejos ... de la realidad, la cercanía con la gente no es su fuerte; llevan como bandera la de cada partido, olvidan el interés general y no el particular que les retroalimenta una y otra vez para fortalecer sus verdades y enmiendas. A las pruebas me remito, dan igual los colores, los programas, el lugar donde se sitúen en la ideología y en el parlamento o asamblea.

No llegan al consenso, pero lo imponen. Se muestran dispuestos al diálogo, pero no lo practican. Se les llena la boca de educación y sanidad, venden el producto pero no lo compran. Les dan una importancia a las instituciones que no respetan pero se nutren de ellas. Crispan todo lo que tocan, proclaman argumentos en medios que lo apoyan, en 'lobbies' que los sostienen según sople el viento del interés. Están continuamente en clave electoral como charlatanes y voceros en plazas y calles, vendiendo la última pócima de la felicidad cotidiana. En fin, nos dicen qué comprar, gastar, cómo caminar y divertirse, cómo debemos actuar, sentir y amar.

Cartas a la directora