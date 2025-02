Políticamente correcto

Comenta Compartir

En ocasiones nos cansamos de ser políticamente correctos, y es que el resultado de las elecciones en Italia me vuelven a recordar que la historia ... se repite, que todo está inventado y que las personas, vivan donde vivan y sean de donde sean, hacen las mismas cosas y les mueven los mismos intereses. Salvando las distancias en el tiempo y las situaciones, Hitler no ganó las elecciones, pero el apoyo de una derecha cobarde le llevó a gozar de una mayoría que le condujo a cometer las mayores atrocidades. También hubo judíos que, sin ningún pudor, votaron a Hitler porque no soportaban a los judíos inmigrantes y pensaron que, aun perdiendo algunos derechos, Hitler no se atrevería con los judíos nativos. Pero el nazi no tuvo en cuenta si eran unos u otros, los gaseó a todos juntos, no hubo diferencia entre unos y otros, tampoco el olor de los cuerpos quemados era diferente entre judíos inmigrantes y los que eran originarios. Pero entre los que no votan porque quieren derecho tras derecho sin mover un dedo y los que votan a esas derechas extremas, porque creen en una propaganda tan engañosa como la llevada a cabo por Joseph Goebbels, ministro de la ilustración y mano derecha del gobierno de Hitler, no hay más que hablar. Si es eso lo que quieren la mayoría de los ciudadanos, adelante. En España hay muestras de ello, y da igual sí en Madrid se hunde la sanidad y la enseñanza pública porque una presidenta gano con mayoría absoluta o en Andalucía, con Juan Moreno 'el moderado' que, ha eliminado el impuesto de patrimonio y ahora esas recaudaciones perdidas las pagarán en igual medida los ricos y los pobres.

Temas

Cartas a la directora