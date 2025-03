A pesar de los daños materiales causados por el paso de la última borrasca por Extremadura, a nadie se le escapa la necesidad que tienen ... estas tierras del maná caído del cielo, sustento de nuestra principal industria. Pero también ha vuelto a sacar las vergüenzas de los años de políticas erráticas de nuestros gobernantes. Da igual nacionales como autonómicos. Los de todo el arco multicolor, a pesar del exceso en la generalización.

En esta ocasión se trata de la tan ansiada y necesaria autovía entre las dos capitales señeras extremeñas, que debería sonrojarlos. Además de las dos autovías de carácter nacional que la atraviesan, la región cuenta con tres autovías autonómicas, sin lugar a duda necesarias, aunque no tanto como la que debería haber sustituido hace ya muchos años a la N-523, por tratarse de las únicas capitales de provincia de España que no se encuentran unidas por modernas infraestructuras viarias. Subyace la idea de mantenerlas de espaldas, distanciadas mediante una arteria obsoleta que, a pesar de tratarse de las que más tráfico soporta en la región y del peligro que entraña para viajeros y transportistas, ninguna institución nacional o extremeña ha querido acometer su construcción. Ha ido acumulando años de promesas incumplidas por parte de los tres presidentes y de los partidos que los han sustentado, como sucede con el tan anhelado tren. Y como este, con los primeros estudios y trabajos iniciados, sucederá lo mismo: dilaciones, acusaciones mutuas, falta de financiación y promesas para incumplir en las próximas elecciones. Nada de decisiones firmes y valientes.

Se trata de la política del socavón que ha imperado en nuestra región a lo largo de su historia. Se tiene que hundir una infraestructura para pensar, que no realizar, en inmediatas fórmulas de solución chapucera y sí, será mediante la cataplasma de turno. Nuestros políticos no se sonrojan ante el tiempo que invierten en los viajes y el peligro que ello entraña para los viajeros. No, porque van en coches oficiales o con el vuelo pagado. Y si alguna vez finaliza, saldrán en las portadas por haber traído, al fin, el progreso que esta región se merece, sin mayores vergüenzas ni reticencias ante el populismo que practican: salir en la foto para el recuerdo. Y se frotarán las manos porque será una nueva carga impositiva a unir a la ya de por sí pesada que soportamos los extremeños, pues además de pagar su construcción, tendremos que hacerlo por utilizarla. Porque el socavón no es el que ha propiciado las recientes lluvias, sino las actuaciones políticas desacertadas, tardías y cargadas de simbolismo, que sacan a flote la cortedad de miras de esta política sin sentido.