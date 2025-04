Política felina

Que España acabe convertida en un solar ya no es un dicho. Malos sentimientos, por partida doble, pueden dar al traste con el vergel de ... Europa. El hombre hace daño a su entorno por acción y por omisión. Por omisión, cuando no frena fuegos como los que asolan nuestro país este mes; y por acción, cuando es él quien los ejecuta. Nunca andan lejos de estas lacras los responsables políticos de turno, cuyas vacaciones distan mucho del rato de terror que pasaron los viajeros del tren al que rodearon las llamas en Castellón. Esos mismos políticos difunden luego informes donde avisan del riesgo de desertificación en un sector considerable del territorio. Es crucial poner los medios necesarios para frenar estos hechos, pues de lo contrario será el rencor de la propia naturaleza el que nos devore. Aunque hay quien piensa que las vidas de los árboles valen más que las humanas, están hechas las unas para las otras. Por eso el placer más primitivo del verano consiste en descansar debajo de cualquier árbol comiendo alguno de sus frutos.

Mientras los montes se pierden poco a poco, la escasa vergüenza de algunos desaparece de golpe. Lo ha podido comprobar el novelista indio Salman Rushdie, con quien han querido acabar de nuevo de mala manera, en un pueblo estadounidense perdido donde se disponía a dar una conferencia. Unos van por la vida charlando y haciendo amigos y otros con el cuchillo entre los dientes, y así les va a estos últimos. Siempre se hará poco por defender la libertad de expresión, pero lo cierto es que en este caso a sus enemigos les ha salido el tiro por la culata. Al mismo tiempo que Rushdie se repone en un hospital neoyorquino se recuperan a velocidad de escándalo las cifras de ventas de sus novelas, que llevaban una época de perfil bajo. No deja de ser un gesto, igual que el del intelectual francés Bernard-Henri Lévy pidiendo que se conceda a su colega el Premio Nobel de Literatura. Siempre es buena noticia que renazcan los entusiastas de un adalid del libre pensamiento.

En contra de lo monótonas que parecen las administraciones a la hora de resolver ciertos problemas, no se puede negar que últimamente se da cuerda a la imaginación. Hay incluso ejemplos que no son malos, como la idea de reintroducir el lince ibérico en Aragón y Cataluña. En otros sitios este animal totémico no se reproduce por falta de alimento, pero en estas regiones precisamente se busca su estancia para controlar la plaga de conejos. Si la cosa llega, no será tan fácil como cuando en los pueblos metían a los gatos en un saco y los soltaban donde había que desratizar. En este caso, que nos toca cerca y es pura poesía, se han juntado el hambre y las ganas de comer. Como fantasía la cosa promete. En la premisa, por una vez, todo está en su lugar: los políticos a tener ideas peregrinas y los felinos a cazar roedores.