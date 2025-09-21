HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

EFE
Editorial

Política exterior como ariete

El presidente del Gobierno tiene el deber de entablar un diálogo sobre estrategias de Estado con el jefe de la oposición que éste debe atender

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La conversión del conflicto histórico en Oriente Próximo, cuya solución se evapora al sobrecogedor ritmo de la aniquilación de Gaza a manos del ejército israelí ... y mientras Hamás continúa privando de su libertad a los rehenes judíos, en un ariete más de la polarización política española imposibilita traducir el espanto que suscita a diario la devastación de la Franja en una estrategia de Estado compartida. Un espanto que remueve a una amplísima mayoría de la ciudadanía –el 82% cree que lo que está cometiendo el Gobierno de Netanyahu en Israel es un genocidio, según el barómetro de julio del Real Instituto Elcano– y que el Rey ha encarnado esta semana en Egipto. Allí, Felipe VI denunció el «brutal e inaceptable sufrimiento de Gaza» y reiteró la apuesta española por la configuración de un Estado palestino «viable» que conviva «en paz y seguridad con Israel». Lo primero conecta con el sentir social en el país; lo segundo, con la reivindicación de la solución de las dos soberanías territoriales que los sucesivos gobiernos han defendido, con sus matices y siempre con relaciones con israelíes y palestinos, como eje de la política exterior en uno de los grandes avisperos del mundo. Pero ni esa coincidencia estratégica de fondo, que se mantiene bajo el estruendo de la polémica sobre cómo definir y hasta dónde combatir las atrocidades ordenadas por Netanyahu, sobrevive al pulso partidario.

