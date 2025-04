Política exterior

Comenta Compartir

Cuando acabé la carrera me rondó por la cabeza meterme en la escuela diplomática. Ahora que veo las fotografías de la crisis ucraniana me alegro de no haber seguido aquel impulso. Creo que no alcanzo el nivel de seriedad que requieren unas circunstancias tan graves. Si, por ejemplo, me tocara entrevistarme con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, no podría dejar de pensar que se parece mucho a un perrito; uno de esos perritos llenos de arrugas cuyos mofletes parecen a punto de desplomarse. Me lo imagino en plena reunión sacándose un barrilito de la papada para echarse traguitos de vodka mientras emite unos sonidos guturales que a lo mejor son palabras.

Peor lo pasaría si me encontrara por los pasillos con Joe Biden, un hombre que va poco a poco convirtiéndose en su propio muñeco de cera. No descarto que algún día complete la metamorfosis, se lo lleven directamente al museo y le dejen por fin la Casa Blanca enterita para Kamala Harris, que la mujer tendrá ya las uñas peladas de tanto mordérselas esperando que al jefe le dé un pasmo. Biden anda con pasitos de autómata y si lo viera no resistiría la tentación de hacerme el encontradizo, como Sánchez, pero yo para fijarme si en su espalda tiene, como sospecho, el huequito para meterle las pilas de petaca.

Lo que no podría resistir es la mirada gélida de Putin. A un tipo que caza osos y aprovecha los días libres para irse a Siberia a montar a caballo medio en bolas hay que respetarlo, y más todavía cuando tiene ese aire tan KGB de ponerte electrodos en los testículos a poco que le lleves la contraria. Media hora a solas con él y le entrego Crimea, Ucrania y hasta Cataluña si me la pide por favor.