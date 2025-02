De la entrevista de Évole a Rosa López, una de las cosas más llamativas, no por importante, sino por curiosa, ha sido la revelación de que no es de Armilla (Granada) sino de un humilde barrio de la capital, de Almanjáyar

Hay gente blanca que decía ser negra, como aquella americana llamada Rachel Donlezal. Un poco el Burt de 'Enredo' cuando se creía invisible. Hay gente que decía haber sido superviviente del Holocausto (Enric Marco hasta fue presidente de la principal asociación de víctimas del nazismo en España, la Amical Mauthausen). Hay quien dijo ser víctima del 11-S (Alicia Esteve Head aseguró encontrarse en el momento de los atentados en la Torre Sur). Luego hay gente a la que suponemos nacida en algún sitio y resulta que no. Antonio Gala es de Brazatortas y siempre ha ejercido de cordobés. O Nicole Kidman, que no es australiana sino hawaiana. Tony Leblanc se pasó la vida diciendo que había nacido en el Museo del Prado. Que su padre trabajaba de portero, que un día que su madre fue a visitarlo, por la entrada de Velázquez, se puso de parto y parió en el Salón de Tapices de Goya. Nati Mistral, que fue novia suya de joven, se lo desmintió a Manuel Román: «Tony Leblanc nació en su casa, como era corriente en esos años. Y lo del Prado no deja de ser un cuento chino que se creyó él mismo».

De la entrevista de Évole a Rosa López, una de las cosas más llamativas, no por importante, sino por curiosa, ha sido la revelación de que no es de Armilla (Granada) sino de un humilde barrio de la capital, de Almanjáyar. «Soy poligonera». Y ha sonado como «Soy minero» en la voz de Antonio Molina. Hombre, tampoco había dicho que vio la luz en Gstaad. Nacer es uno de los actos más azarosos de nuestras vidas. Una de las pocas cosas por las que no hay que excusarse. Qué más da mentir si no es para presentarse a presidente de los EE UU. Si eres Rosa de España da igual el lugar de España en que hayas nacido.