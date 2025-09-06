Poliéster, petróleo y otras plagas bíblicas

No fue el hombre en sí lo que me llamó la atención, sino su gorra. Una corona barata de tiranía poliéster, encajada sobre un pelo ... tan blanco que parecía empolvado de plaga bíblica. La visera se apoyaba en un ángulo imposible, emitiendo en una frecuencia que solo perros y locos podrían escuchar. Imagina una gasolinera perdida de Canadá y alguien en camisa de cuadros, pantalones amorfos y la funda del móvil amarrada al cinturón. Pero su cuerpo contaba otra historia: espasmos convulsivos, como si reprimiera las ganas de desgarrar el cielo y exigir justicia a Dios. Sus murmullos se alzaban por encima del crujido de las bolsas de donuts, espantando a los presentes.

Me incliné un poco más. Y ahí estaba: el evangelio MAGA importado, derramándose de sus labios resecos. «Malditos inmigrantes», siseó. «¿Qué saben estos de café?». Estaba furioso porque su pedido no llegaba mientras que los de otros, más jóvenes, más morenos, llegaba antes. Cosido en su frente, en poliéster, llevaba el sermón de su tribu: La República del Canadá Occidental. Durante décadas, la industria petrolera de Alberta ha repetido a sus ciudadanos que son víctimas: estrangulados por Ottawa, estafados por extranjeros. Da igual que hayan recibido subsidios a espuertas. El mito es más limpio: «Estamos oprimidos».

Ese mito lo empapa todo. Da forma a los medios, a la política, incluso a las bibliotecas. Y hoy, Alberta ha tomado un giro siniestro: la prohibición de libros. '1984', incluso obras de la Nobel Alice Munro y la emblemática 'El cuento de la criada', historias que prueban la ilustración canadiense ahora son tratadas como contrabando, escondidas de los niños «para su protección». Pero esto no va de proteger a los críos. Va de proteger el relato. De impedir que ellos hagan preguntas -sobre el clima, sobre la identidad, sobre el poder-. Preguntas que podrían destapar el saqueo. Y así, el sector petrolero y los conservadores religiosos trabajan en simbiosis: uno manipula la economía, el otro la cultura. Juntos predican que dudar de la industria es dudar de Dios, y dudar de Dios es poner en peligro a tus hijos.

Aquí es donde España debería tomar nota. Porque esto no pasó de un día para otro, sino poco a poco. Primero, la queja se convirtió en evangelio. Luego, la lista de enemigos se amplió: inmigrantes, feministas, científicos, homosexuales... ¿Os suena? ¿Brexit? En España, la derecha mainstream ya se acuesta con la ultraderecha, adoptando su bilis para atraer a sus votantes. Pero cuando la extrema derecha marca la agenda cultural, pronto empiezan las hogueras. Así es como se pasa de un debate respetable a prohibir libros. Y una vez prohibidos, la historia lo dice claro: no tarda mucho en que ardan.

Si puede pasar en Canadá, un país borracho de su propia imagen de tolerancia y moderación, puede pasar en cualquier parte. Incluido aquí. Porque los libros no desaparecen de golpe. Primero se esfuman de las aulas, luego de las bibliotecas. Y al final, arrojados a las hogueras mientras la multitud aplaude, convencida de que la destrucción es la salvación.