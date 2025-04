¡Poetas ocupad las torres de Cáceres!

«¡Pararrayos celestes, que resistís las duras tempestades, como crestas escuetas, como picos agrestes, rompeolas de las eternidades!» (Esta primera parte es de Rubén Darío. ... La que viene a continuación es mía) «¡Antes atalaya de defensa, ahora souvenirs de turistas, complicado a veces acceder a vuestro destino, cuando hay que pasar antes por el baño del vecino!».

Hasta 40 torres tuvimos, hoy unas 23. Muchas públicas y algunas privadas con surrealistas accesos consecuencia de las corruptelas de antiguas familias catovis que las utilizaban para el postureo de nobles y trepas. De aquellos barros y chanchullos de la historia vienen estos lodos actuales, que diría Nieves Concostrina. Las torres, ahora de los turistas, además de defensa han sido siempre inspiración y metáfora para poetas y escritores. Ya hemos visto al principio los versos de Rubén Darío, pero también Lope de Vega escribió: «Soberbias torres, altos edificios, que ya cubristes siete excelsos montes, y agora en descubiertos horizontes apenas de haber sido dais indicios». Góngora en '¡Oh excelso muro, oh torres coronadas!' exclama: «¡Oh excelso muro, oh torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía!». Alberti: «Torres de luz contra la sangre mía». 'Del transcurso' de Jorge Guillen sacamos: «Aún vuelan, sin embargo, los vencejos en torno de unas torres, y allá arriba persiste mi niñez contemplativa». Machado además de su famosa 'La plaza tiene una torre' escribió otro verso con este hermoso texto: «Ya sus hermosos nidos habitan las cigüeñas, y escriben en las torres sus blancos garabatos». Y Lorca por supuesto «la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba».

Pero el merchandising ha matado la poesía y la ha expulsado de las torres. Poetas ocupad las torres. Subid a ellas y recitad bien alto desde allí. Volver a defendernos con la mejor de las armas: la palabra y la poesía.