Se acerca el 21 de marzo, día de la poesía y también día del árbol, y son muchas las instituciones culturales de nuestro entorno que ... ultiman los detalles de los actos de celebración. En este contexto, la Biblioteca Pública de Cáceres ha decidido también este año unir ambos motivos y ha invitado a un buen número de escritores para que aporten textos que hagan referencia a los árboles. Prosigue así la institución cacereña con una línea de actuación en la que se sitúan otras iniciativas, como la siembra de olmos en la zona de la Ribera del Marco que se llevó a cabo hace unos meses.

Dice el escritor Juan Gelman que la poesía es un árbol sin hojas que da sombra. Lo dice un hombre de biografía convulsa, cuyo padre ucraniano huyó del régimen de Stalin hacia Argentina. De Argentina tuvo que huir también el propio Juan Gelman en la década de los setenta, víctima de las circunstancias políticas, para pasar buena parte de su vida buscando a su hijo y a su nuera, desaparecidos y ejecutados durante la dictadura de Videla. Lo dice, en fin, un hombre que no pudo gozar de paz consigo mismo hasta dar con el paradero de su nieta, nacida en cautiverio y entregada a una familia sin hijos. Lo dice alguien que usó la poesía como arma de denuncia y también como refugio.

Se han dado muchas definiciones de lo que pueda ser la poesía, pero me gusta esta de Juan Gelman en la que se la identifica con un árbol desnudo que, misteriosamente, nos ofrece una sombra bajo la que aliviar los rigores de la existencia porque, como estamos viendo en los tiempos que corren, dicha existencia puede resultar devastadora.

Aunque no sabemos muy bien para qué sirve, el ser humano acude a veces a la poesía, como al arte en general, para ponerse a salvo de una realidad llena de ruido y de furia. La utilidad del poema puede ser la denuncia de las injusticias, con la esperanza de que se produzca algún cambio en las sociedades o en los regímenes políticos. Los artistas denominados sociales o comprometidos alzan la voz en representación de todos, con la convicción de que la palabra puede transformar el mundo y convertirlo en un lugar más habitable.

En otros momentos, necesitamos palabras de alivio y buscamos en un verso el bálsamo contra el dolor o la explicación que nos ayude a comprender y aceptar nuestro destino. Hay quien busca la poesía para alejarse de un mundo que considera despreciable. Algunos seres humanos se encierran en el paraíso que les ofrece la ficción en un intento de ser felices, siquiera en esos breves momentos en que se ausentan de la realidad porque, como dice Hölderlin, cuando soñamos somos dioses. Los poetas conocidos como culturalistas tratan de hacernos partícipes de esos mundos perfectos que ofrece el arte, conscientes muchas veces de que todo es un decorado y de que al retirar la máscara volveremos a ver irremediablemente nuestro ajado rostro.

Existen poemas para poner voz a la alegría y otros para acompañar al llanto. A veces las composiciones son un grito de denuncia y otras un juego de palabras con el que distraernos. Hay poetas que nos llevan hacia nuestro propio interior y otros que nos empujan hacia las calles. Y cuando necesitamos apartarnos no solo de los demás sino también de nosotros mismos, puede ser el momento de dirigirnos hacia los versos en los que reina el silencio o la soledad.

Existen poemas que nos impulsan a fijar los recuerdos y otros que nos invitan a probar la pureza que provoca el olvido. Hay palabras que nos ayudan a conciliar el sueño y otras que nos zarandean y nos hacen despertar de nuestro letargo. La poesía puede tomarse como un remedio para aliviar el sufrimiento, pero también puede ser un veneno que produzca malestar y nos hiera por dentro. En ocasiones nos ayuda a firmar la paz, pero también puede provocar que estallen todas las contradicciones que llevamos en el alma.

A lo largo de la historia de la literatura, las distintas corrientes en las que se sitúan estas estéticas se han enfrentado y se han sucedido, desplazándose unas a otras. Tras los movimientos artísticos sociales han surgido reacciones culturalistas, a los autores más apegados a la experiencia y la cotidianidad les han precedido poetas puros, encerrados en su torre de marfil. Hay autores que han retratado la sociedad en la que viven y otros que han preferido hablar de lo imposible, considerando, como cantó Silvio Rodríguez, que de lo posible se sabe demasiado. Algunos han querido cambiar el mundo, mientras otros han preferido reflejarlo tal como es. Frente a los que han optado por idealizar su entorno están los que desprecian la realidad y nos invitan a escapar de ella.

Confieso que he transitado muchos de estos caminos. Confieso que me han atraído las torres de marfil y los sucios callejones. Declaro que he gozado con la belleza, pero también que he sentido el remordimiento de no estar donde debía. La poesía ha sido para mí refugio e intemperie, salud y enfermedad, oscuridad y deslumbramiento.