Lo malo no son los poderes ocultos, sino los que están a la vista. El Gobierno de Sánchez, sus socios en el Ejecutivo, los aliados ... en las votaciones. No va a sorprendernos Itxaso Atutxa, del PNV, con que prefieren «un Gobierno que no tenga una mayoría absoluta». Que es la única forma de «sacar algo». Y desde muchos presidentes atrás del PSOE o el PP. Pero como el presidente actual lleva diciendo eso de los poderes ocultos en todas las entrevistas que ha dado estos días (a quienes considera lo suficientemente partidarios) lo que más me ha llamado la atención de la última (la de 'El País') son los pantalones tan estrechos que lleva. Pantalones de vestir, del traje. Y no le revientan, como el vestido a Marilyn cuando cantó el 'Happy birthday' a Kennedy. Veo a Bendodo correr con una camiseta de Under Armour y mallas cortas. Con lo que nos reímos de Pedro Pacheco con las suyas. ¿Son necesarias esas apreturas para mostrar los poderes ocultos?

Opinión HOY