Poder y opacidad

Caracteriza a todo ser viviente, según Nietzsche, el ansia de poder. Este afán de supremacía no siempre debe considerarse negativo. Será perverso en política cuando ... quien lo ostenta lo ejerza para sí mismo y no para la comunidad, faltando a la transparencia, silenciando decisiones que a todos afecten, así como sus motivaciones. Cuando la información sobre la cosa pública es incompleta, poco clara, confusa, se actúa con opacidad.

En 2013, gobernando Rajoy, se publica la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Se crea el Portal de la Transparencia como órgano del Ministerio de Hacienda, con ventanilla abierta permanentemente para facilitar las solicitudes de información de los ciudadanos a los distintos órganos de la Administración del Estado y de las empresas públicas. Pedro Sánchez inició su mandato prometiendo el gobierno más transparente de nuestra historia democrática. Hoy muy poco conocemos sobre las motivaciones de muchos de sus vuelos en Falcon, de si hubo o no un comité de expertos, de las ayudas económicas a la Compañía Plus Ultra, etc. Su Gobierno ha incumplido más de 100 resoluciones del Consejo de Transparencia, Rajoy, en tres años, ignoró solo dos (ABC).

Hace muy poco ha comenzado a funcionar la Mesa de Diálogo entre el gobierno del Estado y el de la Generalitat sobre el futuro político de Cataluña. En opinión de las plataformas 'Impulso Ciudadano', 'S'ha acabat!' y la 'España que reúne', de Redondo, Leguina, Savater... no es el instrumento adecuado para solucionar problemas territoriales o relacionados con la soberanía. Es una herramienta de división entre los españoles. Será, piensan muchos, un paradigma de la opacidad, una farsa sin información relevante, a pesar de que todos los españoles tenemos derecho a saber en qué y hasta dónde el Gobierno está dispuesto a transigir. ¿Habrá cesiones soterradas?, ¿sinceramente, ustedes que creen?, yo quisiera equivocarme.