Poder extremeño

La síntesis de la realidad política, económica, social y cultural, condensada en el alma de las entidades dotadas de legitimación política, competencias y autonomía de ... actuación, configura una realidad diferente y abstracta, de mayor calado y consecuencias de lo que representa la lectura fría de los datos de sus componentes, e incluso del sumatorio de los mismos. Es un elemento inmaterial de naturaleza espiritual y creadora, instalado en la conciencia colectiva de la sociedad concernida, que la impele a la realización de grandes cosas. Denominada por Aristóteles como 'megalopsijia' que para su equilibrio exigía no caer en la 'hybris' o desmesura. Es una fuerza interior que se vive desde dentro como una sensación propia de potencia, como una capacidad de hacer real lo posible. Para Max Weber significaba la «probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad». Más recientemente, para Anthony Giddens, «la capacidad transformadora de la acción humana». Está generalmente vinculada a la autoridad y al carisma, que en una sociedad democrática no es unipersonal sino colectivo y social. Esa 'ambición' por la mejora del conjunto se traduce en poder, que es holístico, procede de toda la sociedad y difiere de los poderes individualmente considerados que la conforman (poder político, económico, cultural, etc.) pero a la vez es el resultante de la interrelación de todos ellos.

Consiste en cultivar, elevar, desarrollar y aplicar un espíritu para las grandes cosas que importan de forma que se hagan posibles y materialicen. Lo que no es incompatible con las diferencias de opinión propias de la pluralidad que exige cualquier sociedad democrática que, en ocasiones, la vehemencia de los actores en liza hace derivar en un pugilato que desplaza el objetivo, finalidad y centro de atención de la política no solo convirtiéndola es espectáculo, sino cayendo en la aristotélica ‘hybris’ (desmesura), de indeseables consecuencias, incompatible con los nobles y altos fines que la propia Política persigue. Lograr este poder es tarea de todos, con independencia del rol que cada uno desempeñe en la sociedad. Entramos en un año que bien merece reflexiones de esta naturaleza. En Extremadura la sociedad ha de ser consciente que ha de ahormar un ‘poder regional extremeño’ capaz de alcanzar las cotas de todo lo realizable, que es mucho, podríamos decir que muchísimo. Que nos fortalezca a nosotros mismos como sociedad, nos dé confianza en alcanzar los logros que las oportunidades de la coyuntura nacional, europea y mundial nos brinda y se proyecte hacia el exterior como una nueva realidad, competitiva, digna de un mayor respeto y consideración en todo el espectro de relaciones. Este poder es ‘el’ poder regional extremeño por antonomasia, resultado de la interacción de multitud de factores. No es el poder de ‘la Junta’, del PP, del PSOE, de UP o de Cs, de los sindicatos, los empresarios, etc. Es el ‘poder de Extremadura’ que está por encima de todos ellos y de ahí se deriva cómo nos ven y sienten los demás, es donde se plasma la fuerza de Extremadura. En ello tiene mucho que decir y hacer la sociedad civil que no puede esperar a que se lo den todo hecho desde instancias oficiales. Se requiere menos administración y más sociedad. El ‘poder de Extremadura’ está conformado esencialmente por el poder de la sociedad extremeña del que depende el poder político que, en unos meses, será sometido a escrutinio en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Y en el que los electores extremeños tienen que tomar especial conciencia a la hora de dar su voto a las formaciones que consideren que mejor sirven al interés general de la región. Sería de gran utilidad focalizar la atención no solo en las proclamas preelectorales y electorales propias de tiempos de comicios, sino en las capacidades reales y efectivas de cada formación contrincante para contribuir al fortalecimiento de un verdadero poder regional. Y, con ello, hacer realidad el cumplimiento de proyectos ambiciosos y objetivos concretos que redunden en el bienestar de todos los extremeños en momentos de grandes oportunidades que no solo dependen de nuestro esfuerzo directo, sino de la influencia que logremos ejercer y de cómo seamos percibidos por los demás. Sería deseable que todas las fuerzas políticas contendientes compartan esta necesidad y se comprometiesen ante los electores con medidas específicas para contribuir a la configuración de una realidad que les transciende, necesita ser articulada, interiorizada, exhibida y ejercida ante los competidores nacionales e internacionales. De modo que los colores blanco, verde y negro se proyecten en todas las latitudes y con ellos, las enormes posibilidades que ofrece una tierra con clima, horas de sol, agua, viento, productos agroalimentarios, ganaderos, minerales y fuentes de energía que nos convierten en El Dorado del siglo XXI.

