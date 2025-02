El poder de las cacerolas

Comenta Compartir

Está comprobado que la sensación de impunidad en los delitos es mala consejera y estimula la imitación. Como ejemplo tenemos en Badajoz cómo se repite ... el grave delito del allanamiento de morada en el que, con las leyes vigentes, al único que se le allana el camino es al okupa y moradas las pasa el propietario para recuperar su casa. Si tal desgracia te ocurre y no tienes lugar donde acogerte, resígnate a pasar una larga temporada en un confortable rincón a sotavento en algún ojo del Puente de Palmas. Eso sí, aunque te sientas desprotegido y pisoteados tus más sagrados derechos, seguirás gozando, para más escarnio, del obligado «privilegio» de seguir corriendo con todos los gastos de tu invadida vivienda. Y que no se te ocurra cortar el agua, la luz o ejercer presión alguna so pena de acarrear sobre ti los rigores de la ley. Puedes ser acusado de coacción o acoso sobre unas inocentes criaturas que, aparte de dejarte en la calle, no hacen otra cosa que limpiarte la nevera, vaciarte los armarios, arramblar con tus pertenencias y dejarte el piso como si por él hubiera pasado Atila con su caballo. Con las leyes actuales, que a los profanos en la materia más nos suena a burla que a justicia, ninguno estamos a salvo. Si, Dios no lo quiera, necesitas que te extirpen el bazo o la próstata o se te ocurre ir a pasar un día a Matalascañas, más que disfrutar de la brisa marina o preocuparte por el resultado de la operación, de las sondas y el gotero, te atormentará la duda si de vuelta a casa tu llave abrirá la puerta o alguien desde el interior te gritará que dejes de molestar o avisan a la policía. El mundo al revés. Este deprimente espectáculo está aún reciente en mi pacífico barrio de Badajoz: unos okupas alteraron la tranquilidad de unos estudiantes que han alquilado un piso y la del dueño del mismo, que se vio desesperado, desprotegido y perdido por los inescrutables laberintos legales. Afortunadamente esta vez un centenar de decididos y solidarios vecinos, hartos de las injusticias de la justicia y pensando que podrían ser los próximos okupados, acudieron al rescate con una ruidosa serenata cacerolera que fue mano de santo. Pero estos conciertos con cacharrería no están exentos de riesgos, según estén los ánimos, y deberían ser las autoridades las que, con los cambios necesarios, eviten tan lamentables episodios. De no ser así, sería muy triste ver como el ciudadano cada vez va teniendo menos fe en la justicia y más en las cacerolas.

