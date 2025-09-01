HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Poder absoluto y vengativo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 09:09

La decisión de retirar la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris vuelve a acreditar los impulsos que animan a Donald Trump en ... el ejercicio del cargo: la arbitrariedad y la venganza. Para desposeer a Harris de la extensión de seguridad aprobada por Joe Biden, su sucesor no considera necesario promover reforma legislativa alguna; lo hace porque quiere. Durante la campaña electoral se sintió vulnerable ante su contrincante y elige el momento en que ella comienza una gira para presentar un libro para privar a su equipo de alertas sobre posibles amenazas. Una información vital en el país polarizado que el presidente se afana en conformar. Unos EE UU de los que quiere borrar la diversidad, la libertad de pensamiento en la enseñanza, el respaldo científico en la sanidad o ajustar cuentas con fiscales y abogados que lograron llevarlo ante la Justicia. Hasta que el Tribunal Supremo le concedió inmunidad absoluta para su actividad. Así que da rienda suelta al revanchismo contra antiguos colaboradores como John Bolton, fustiga con aranceles políticos y niega el visado a dirigentes palestinos para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  4. 4

    Un conductor kamikaze provoca una muerte en un choque frontal con cuatro coches y una moto en Toledo
  5. 5 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  6. 6 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  7. 7 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  8. 8

    El comedor San Vicente de Paul de Badajoz pide ayuda
  9. 9 Investigadores extremeños descubren que los corderos engordan más rápido si comen ajo deshidratado
  10. 10

    Temporeras de un pueblo de Granada se prostituyen para completar su jornal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Poder absoluto y vengativo