Comenta Compartir

No voy a decir que a veces no haya estado como Anna Magnani en 'El amor' (adaptación de 'La voz humana', de Cocteau) mirando el ... teléfono a ver si sonaba de una vez. No por un novio o similar. Por alguna razón importante. Pero he tenido épocas más largas de no coger el teléfono. La gente que me importaba, y estoy hablando de cuando teníamos fijo, llamaba con una clave y cuando sonaba completa ya lo cogía. No necesitaba identificador, sabía quién podía ser (cuatro personas). Que Díaz Ayuso tenga bloqueadas algunas personas de su partido en WhatsApp me parece poco. También es verdad que yo no quiero ser ni segundo violín, si acaso la de los platillos. A veces es el miembro de la orquesta más importante. Pero una vez y ya está, como en 'El hombre que sabía demasiado' (1956). Lo de bloquear el teléfono es un podercillo. Mira el presidente chino. 21 meses sin salir de su país, entrando en las cumbres por videoconferencia. Eso sí es el poder.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión