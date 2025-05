No podemos perder otro tren

Nos vamos a quedar sin la gigafactoría de baterías de Volkswagen y sin los 3.500 empleos que conlleva esta inversión, que se irán a ... Sagunto (Valencia). Y esto es una terrible noticia para Extremadura se mire por donde se mire.

Lo es a pesar de que el presidente Fernández Vara considere que solo haber llegado a ser uno de los destinos finalistas es motivo de orgullo y a pesar también de los otros muchos proyectos que al parecer están en marcha. Ya saben lo que viene diciendo, «si no sale uno, saldrán otros». Porque el Gobierno habla de más gigafactorías en el país y porque aquí «se trabaja en varios proyectos simultáneamente, con la idea de que el futuro de Extremadura ya no dependa de que salga adelante una iniciativa empresarial concreta».

A día de hoy lo único que parece que está claro es que Marina Isla Valdecañas se va a tirar y que la gigafactoría no se va a levantar en esta tierra. O lo que es lo mismo, que otro proyecto se evapora, que nuestras materias primas se van para crear riqueza en otros lugares y, lo que es peor, que aquí seguimos callados.

Lo ha escrito con claridad el profesor Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno recientemente en este periódico: «Lo que verdaderamente determina el sino de la región es que una significativa parte de los extremeños se comporte de manera tan indolente ante tantos fracasos y errores, tantos agravios y tanta insolidaridad. Se ha normalizado lo que es una anomalía integral».

Nuestro mayor problema, ese adormilamiento eterno en el que estamos, se debe a que hemos interiorizado que lo que nos ocurre o lo que no nos ocurre no depende de nosotros, sino de los desplantes o intereses de otros. Y ante cualquier varapalo, que ya esperamos antes de que llegue por la mala suerte que tenemos, parece que nos resignamos sin más, como si perder una oportunidad tras otra fuera simplemente nuestro sino.

No hacemos nada por cambiarlo y por eso la historia se vuelve a repetir. Por eso de nuevo vamos a permitir que nuestra materia prima se vaya a transformar lejos, que la región vuelva a ser esquilmada para crear riqueza en otros lugares. Porque aunque es aquí donde está el litio que necesita Volkswagen para su gigafactoría, la inversión más potente que está prevista en nuestro país en este sector, se irá a Sagunto.

La localidad valenciana está cerca de la industria automovilística, tiene buenas comunicaciones y un parque empresarial enorme, sí. Pero es aquí, en Extremadura, donde está el litio y sin litio no hay baterías. Y alguna vez tendremos que decir basta ya y abandonar esa sumisión tan nuestra y no permitir otro embiste y otra tomadura de pelo.

«Comparto la reclamación de los agentes sociales extremeños de que no podemos ser meros extractores. Tenemos que industrializar Extremadura y una buena base puede ser ese proyecto», dijo la ministra Reyes Maroto en una entrevista en HOY hace casi un año. Y pensamos que esta vez la historia iba a ser diferente, que la primera gran fábrica de baterías eléctricas que se va a construir en España sería una realidad en Extremadura, que la región siempre postergada cuando se trata de instalar algo que constituye una verdadera oportunidad de progreso iba a dejar de serlo. En fin, pensamos que por primera vez nuestra materia prima serviría para crear riqueza y empleo aquí y no serviría, otra vez más, para beneficiar a otras regiones con mayor PIB y renta que la nuestra.

Parece que nos volvemos a equivocar y que nos tocará seguir esperando a que lleguen otros proyectos que eviten que también perdamos esta nueva revolución tecnológica y energética en la que andamos. Dice el presidente Fernández Vara que no será así, que esta vez no la vamos a perder, que estamos muy bien posicionados para lograr que nuestro futuro «no dependa cada seis años de cuánto dinero va a llegar de fondos europeos o de cómo va quedar en el reparto de la financiación autonómica».

Sería un futuro estupendo claro, pero el problema es que para alcanzarlo no basta solo con aspirar a él y es lo único que hacemos si de nuevo nos resignamos, si no peleamos como sí hacen el resto de territorios, si seguimos callados sin molestar. Por ese camino, claro está, no hemos conseguido nada. Es hora de recordar a quienes tienen que tomar la decisión final de la ubicación de la gigafactoría, de momento no es oficial la elección de Sagunto, dónde está el litio y decirles con claridad que Extremadura no está dispuesta a que la historia se repita, a perder otro tren, a potenciar el desarrollo industrial de otras comunidades con nuestras materias primas y nuestra mano de obra, forzando a generaciones enteras a salir de esta tierra para encontrar una forma de vida, como venimos haciendo a lo largo de la historia. En realidad como venimos permitiendo con nuestro silencio, aguante y resignación. Cambiar nuestro destino está en nuestras manos, no está en las de nadie más. Y una buena oportunidad para empezar a hacerlo es esta gigafactoría. Si se quiere el litio extremeño, que se levante aquí.