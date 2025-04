Podemos, dentro y fuera

Comenta Compartir

El presidente Sánchez mostró ayer públicamente el orgullo que dice que siente por el «equipazo» que tiene en el Gobierno. Se vio obligado a hacerlo ... porque la víspera el grupo parlamentario de Unidas Podemos, socio de la «coalición de progreso» que tanto parece enorgullecer al líder socialista, optó por abstenerse en la tramitación de la Ley Audiovisual que ese mismo Gobierno llevó al Congreso de los Diputados. Al margen de la controvertida enmienda introducida al articulado, que podría comprometer el futuro de la producción independiente, el grupo conformado en su día bajo la égida de Pablo Iglesias no solo volvió a dar muestras de que prefiere estar a la vez dentro y fuera del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino de que según trascurren los días tiende a situarse más fuera que dentro de las obligaciones derivadas de gobernar en coalición siendo el socio menor. Porque no llega ni a la mayoría de edad de reconocerse a sí mismo entre la plataforma 'Sumar' de la vicepresidenta Yolanda Díaz y la resistencia de los de Iglesias a olvidarse de sus mejores momentos. El Boletín Oficial del Estado no puede sostener una alianza tan deshilachada.

