Pocos Goyas para 'Maixabel'

Al terminar la proyección de la peli 'El buen patrón' la gente se puso a aplaudir. No fue todo el público, ni un aplauso cerrado, ... pero sí hubo un conato de celebración colectiva al final de la que para muchos y para los últimos premios Goya ha sido la película española del año. Yo no aplaudí no solo porque me pareciera una frikada hacerlo en el cine sino porque estuve la mitad del metraje esperando a ver cuál era el siguiente golpe de un guion que se iba retorciendo como una fregona y donde no encontré la huella del León de Aranoa que más admiro. Bardem lo borda con sus caras raras, eso sí, pero me chirriaron tantos trucos atosigantes, muchos más efectos de los que esperaba. También iba yo esperando una sátira contra el capitalismo salvaje y no era el tema principal, vaya.

No diré decepción, no, pero tampoco tuve esa sensación de película que te marca y sabes que vas a recordar, que te impregna durante varios días y a la que tienes claro que vas a volver mentalmente. Sí me pasó esto con 'Maixabel'. Cuando se encendieron las luces de la sala el público seguía clavado a la butaca, algunas personas en pleno llanto, otras evitando el sofocón en público, conteniéndose ante el tsunami emocional que deja la que para mí es una de las películas más importantes de los últimos tiempos. Ahí estábamos, decenas de personas, perfectos desconocidos, llorando juntos. No digo que todo el cine tenga que ser social ni transformador, no rechazo el puro entretenimiento, tan necesario, ni esas comedias capaces de sacarte de los más decaídos estados de ánimo, pero 'Maixabel' es más, es otra cosa. Que Iciar Bollaín es una crack ya lo sabíamos, pero haberse logrado meter en un territorio tan espinoso como el de los denominados encuentros restaurativos entre víctimas y terroristas de ETA y haber salido triunfante la coloca directamente en el olimpo de las diosas. Es admirable su mirada, libre de los prejuicios que emponzoñan los discursos más mediocres y ventajistas sobre el terrorismo. Bollaín se fija en las personas y en el dolor de esas víctimas sepultadas durante años en un silencio paralizante. 'Maixabel' es luz y también un tratado sobre el perdón y sobre eso tan difícil que es ponerse en la piel de los demás y conocer las razones últimas de ciertos actos, de lo salvaje. La cineasta lo hace, además, sin esconder su propio estupor y sin un ápice de esa superioridad moral del que maneja los hilos de la narración y te quiere convencer de algo. Yo no encuentro ningún discurso preconcebido en esa historia, sino una honestidad deslumbrante. Insisto en que están bien las comedietas, pero en 2021 gracias a esta película hemos avanzado algo en este duelo aún vivo que son las heridas provocadas por el terrorismo de ETA. Aunque tenemos la sensación de que las películas sobre la Guerra Civil española nos han caído en tromba durante algunas décadas los españoles no somos demasiado buenos volviendo a nuestra historia reciente. 'Patria' también abrió un melón blindado que poco a poco se va abriendo para ayudarnos a hacer una catarsis colectiva que necesitamos para avanzar y, como dice la frase tópica, no volver a repetir los errores del pasado. El arte, aparte de para hacernos pasar ratos inolvidables también está para esto.

