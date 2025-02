A pesar de los complicados tiempos sociales que estamos viviendo, el prolongado daño de esta extraña pandemia, la inestabilidad económica, la deshumanizada política y la ... infinidad de todo tipo de problemas que nos están golpeando, estamos aquí en el preámbulo de una de las celebraciones más queridas por nuestra sociedad española y por supuesto local. La Navidad.

Esa conmemoración histórica que se viene celebrando en nuestra tierra desde el siglo XIII. No cabe duda que fue durante el siglo XIX y XX cuando más popularidad y respaldo de todo tipo recibió (particular, familiar, institucional, etc.).

Actualmente la práctica totalidad de la población celebramos y conmemoramos la Navidad, aunque disfrutan sus beneficios también los que dicen no ser creyentes a pesar de estar bautizados e incluso haber recibido algún sacramento de nuestra Iglesia, defendiendo incluso otras creencias que no forman parte de nuestra Historia ni tradición.

Existe un creciente empeño en convertir nuestra Navidad en una simple celebración no religiosa, ante el absoluto silencio de la autoridad correspondiente.

Y los adornos cada año son más abstractos y menos numerosos. Observamos como las avenidas de acceso al centro urbano, por donde llega mayoritariamente el turismo, tienen poca iluminación. Sin olvidarnos de esos magníficos barrios. Nuestra ciudad monumental e histórica, la perla de nuestros ingresos económicos se merece una atención especial en estas Navidades del siglo XXI.

Realmente Cáceres se merece la realización de un único programa oficial donde estén recogidas y detalladas todas las actividades públicas a realizar en diciembre y primeros días de enero, religiosas o civiles. Así los ciudadanos amantes de lo nuestro podremos asistir.

Llevamos años esperando una mayoritaria implicación en nuestra Navidad, la de nuestros padres y generaciones que les precedieron. Esta es la Historia de Cáceres.

Cierto, hay muy pocas luces, en muchos espacios.