Pobreza cuqui

Algo me dice que el anciano que el pasado sábado rebuscaba en un contenedor de basura de la Calle O'Donnell de Madrid no practicaba ... el 'friganismo'. ¿Que de qué hablo? Pues de esa supuesta tendencia, otra, consistente en coger comida de la basura. Y digo 'supuesta' porque me cuesta aceptar que algo así sea una moda del mismo modo que me cuesta aceptar que un medio dedique el más mínimo espacio a publicar estas cosas y de esta manera.

Lo cierto es que la noticia tiene ya su tiempo y la leí en un periódico de tirada nacional bajo el titular «Friganismo: la última dieta hípster es coger comida de la basura». El reportaje continuaba y empeoraba. «Ni la paleo ni la alcalina. La última moda en dietas se sirve en los contenedores de basura. No se trata de una carencia de medios económicos para llevarse el pan a la boca, es una nueva tendencia sostenible y sus adeptos se hacen llamar freegans». Decidí entonces que guardaría el archivo en la carpeta titulada PISANDO CHARCOS porque ya iba siendo hora de dedicar unas líneas a estas modas cuquis que contribuyen a desdibujar, suavizar, ocultar o romantizar la precariedad y la pobreza. Uno de los momentos estelares en la búsqueda de material ocurrió cuando en un periódico de los de color sepia leí «Trabacaciones, cómo combinar el tiempo libre con el trabajo». Al igual que en el caso anterior, si seguías leyendo la cosa empeoraba: «Las nuevas fórmulas de empleo han cambiado los periodos de desconexión. Ahora los profesionales deben gestionar su tiempo para resolver asuntos laborales en cualquier momento, también en verano». Ya ven, tantos años de lucha y esfuerzo reivindicando el descanso como parte de un empleo digno para que ahora renunciemos a la desconexión imprescindible en el descanso. Y todo porque es guay. La colección de artículos y noticias que en esta línea he ido recopilando sonroja por la falta de pudor y las complicidades implicadas y solo puedo decirles que si fuera joven tendría un cabreo morrocotudo. ¿Saben ustedes que los perfiles laborales más demandados se apuntan al 'job hopping'? Así es como se llama a cambiar de trabajo cada año o cada dos años. Olvídense de la palabra precariedad, no es tendencia. En la sección de salud de otro medio pudimos leer: «No salir de casa en todo el fin de semana rebaja la ansiedad e ilumina la mente». De nuevo seguir leyendo la noticia no mejoraba el panorama: «Atrincherarse entre las cuatro paredes de su morada ya no es de muermos, sino la última tendencia de moda, el 'nesting'». Puedo entender que para algunas personas sea así y que lo sea en algunas ocasiones y momentos, pero ahora que conocemos los efectos del aislamiento social tras el confinamiento cuesta pensar que como tendencia sea una opción elegida. No cuela, como tampoco cuela que la mayoría de la gente prefiera el 'salario emocional' al económico o que el 'co-living' (compartir casa) sea un estilo de vida más entre «jóvenes e inversores» y no responda a sus condiciones de precariedad laboral y salarial. Y es que hay días en los que cuando leo estas cosas me dan ganas de salir a la calle y quemar algo, no sé, un contenedor, luego caigo en la cuenta de que no debo hacerlo porque podría estar quemando una 'tiny home', ya saben, una de esas casas diminutas tan cuquis que se han puesto de moda porque «tienen la ventaja de que son baratas y fáciles de instalar». Donde se ponga una 'tiny home' con sus 15 m2 que se quite un piso de 80 m2 en el que vivir con tu familia. ¡Hay que joderse!

