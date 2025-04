Pobres sanitarios

Comenta Compartir

Hace unos días Guillermo Fernández Vara aconsejaba a los médicos jóvenes que escucharan a los pacientes y pensé que ¿en qué tiempo? La información de ... HOY acerca del centro de urgencias de Almendralejo supera con mucho lo que se pueda pensar en cuanto a estrés y ansiedad del personal sanitario. Los médicos de atención primaria son un colectivo especialmente castigado también. No es solo el hecho de tener más pacientes que tiempo, es escuchar al que quiere que le manden lo mismo que a su prima, que hay que ver lo bien que se ha puesto; al que lleva dos noches durmiendo mal o al que quiere que le den la baja por la cara. Debe ser frustrante comprobar, al final de una jornada de trabajo, el porcentaje de enfermedades reales que se han atendido, frente a imposiciones absurdas. Y el absurdo es poder imponer. Entramos en terreno resbaladizo: lo políticamente correcto, que recuerda al «Dictum Dei» de la Edad Media. La falta de medidas punitivas, un poco de pedagogía clásica, en los institutos, los han convertido en un triste remedo de lo que deberían ser. Los funcionarios de prisiones no llevan armas. En los juicios, al reo se le quitan las esposas, aunque haya policías no faltará el que se dirija al estrado en actitud amenazante. En el tema que nos ocupa, la sanidad, las agresiones se van convirtiendo en costumbre. A quién beneficia lo políticamente correcto, a los políticos, valga la redundancia, en aras de una modernidad mal entendida, porque un estado democrático no puede ser represivo. Y lo peor es que cuando el principio de autoridad se elimina, es imposible de recuperar.

