Pobres artistas

Molière estaba representando su obra 'El enfermo imaginario' vestido de amarillo, sufrió un ataque y murió. Desde entonces, los artistas y el color amarillo no ... se llevan bien. Molière era cómico, era artista y, como tal, no podía ser enterrado en el territorio sagrado del cementerio, sino en un terreno sin bendecir, allí donde reposan los inmorales, los artistas. Desde entonces, la situación ha cambiado un poco: los artistas ya se entierran como muertos normales, pero no crean que más allá de ahí se les reconoce como merecen. Nos dan buenos ratos, pero mejor los apartamos, no vaya a ser…

En España, casi 150.000 jóvenes cursan enseñanzas artísticas regladas: 30.000 estudian artes plásticas y diseño, 97.000 quieren ser músicos, 10.000 están matriculados en enseñanzas regladas de danza, cerca de 3.000 se forman en escuelas superiores de arte dramático… Y más de 22.000 profesores imparten estas enseñanzas. Sin embargo, y a pesar de la trascendencia que tiene la formación artística para un país y su cultura, son el único colectivo docente y discente que aún no tiene una nueva ley educativa. Hay ley para las enseñanzas primaria y secundaria, hay ley para las universidades y se está tramitando una nueva ley de enseñanzas artísticas, pero la cosa va lenta y el ministro de Universidades, Joan Subirats, acaba de avisar de que no sabe si dará tiempo a aprobar esa ley durante esta legislatura. Si esto sucediera, los 163.521 alumnos y profesores en los que España confía el futuro de la creación artística volverían a quedar en el limbo, en tierra de nadie, en los aledaños del cementerio. En Europa, ya han superado la maldición amarilla de Molière. En España, ya veremos.

