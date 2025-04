Cuando éramos pobres

Comenta Compartir

Paradójicamente, el aumento del nivel de vida operado en las cinco últimas décadas, y eso que después dio en llamarse «estado del bienestar», ha introducido ... también distintos tipos de pobreza antes desconocidas. Porque ahora no todos consiguen el mismo nivel de un bienestar del que anteriormente pocos disfrutaban. El frío que está haciendo estos días por el pertinaz anticiclón invernal me ha traído a la memoria los tiempos bizarros en los que todos éramos pobres energéticos. En efecto, ya casi nadie se acuerda de cuando no nos hacía falta el gas ruso, pues la única calefacción posible era un ardoroso foco que irradiaba su beneficio debajo de unas faldillas, con el termostato natural cerca de la entrepierna, pues poseer una «catalítica» estaba al alcance de escasos hogares. Oh, qué recuerdos envueltos en el olor al humillo del brasero, que se percibía con regocijo nada más entrar en casa. Darle ahora a un botoncito para estar caliente no deja de ser una mariconada insípida al lado de aquella entrañable parafernalia de 'echar' el brasero, porque nada era entonces automático, sino que la comodidad requería la intencionalidad cruda de la tarea; y si algo había digital era el empleo voluntarioso de los dedos afanados en coger el saco de picón muy de mañana. El encendido tenía su arte, y el vaivén enérgico del soplillo manejado con maestría generaba los pequeños vendavales necesarios para que prendiera la brasa en la cúspide, como una ardiente nieve perpetua que se transmitía por las negras laderas del brasero...

Cuántas conversaciones y chismes de pueblo, cuantas historias y peripecias se habrán contado al amor del brasero, antes de que la televisión disgregara el cogollo de la charla y atontara eternamente los entendimientos de la gente. Con los pies calientes en aquellas tarimas sufridas se habrá hablado de amor (y, más directo, hasta metido mano en la impunidad acogedora de las faldillas), se habrá conspirado contra la dictadura y se habrán comido infinidad de torreznos a pan y navaja. El brasero era el centro del universo invernal de las casas, donde se concentraban pequeños protagonismos, como el gato al que siempre pisábamos y hasta los calzoncillos de franela secándose en la alambrera. Había un dispositivo insustituible cuando la intensidad del calor decrecía: la badila, con la facultad de apretar las brasas para que dejaran ver sus rojas tripas incandescentes: echar una «firma» tenía aquel olvidado encanto de volver a arrimarse con fruición para sentir la viveza placentera y cómoda del fuego, aunque allá en lo alto, las orejas siguieran en el abandono cruel de la intemperie, recordándonos su quimera con el adorno desolado de los sabañones. El brasero constituía una parada temporal obligada, como transbordo para nuevas ocupaciones y señalaba acusador los abusos de su uso con aquellas delatoras cabrillas, que eran el tatuaje vil de la holganza. Contémosles alguna vez a nuestros hijos o nietos estas cosas, cuando todos éramos pobres energéticos. A lo mejor relativizamos algo sus frustraciones.

