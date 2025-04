La Plaza de los Hermanos Marx

Esa es la Plaza Mayor de Cáceres a veces, como el famoso camarote de los Hermanos Marx. Esa escena antológica de 'Una noche en la ... ópera' en la que se meten 18 personas y un montón de objetos en un minúsculo espacio de apenas 5 metros cuadrados. El pasado 26 de noviembre la plaza era eso, un totum revolutum. Ya no cabían mas cosas: la estrella caída de navidad, una exposición de tanques del ejercito, una delegación de Las Hurdes con sus productos y su folklore, los asistentes al Festival Horteralia vestidos de horteras, y un mitin de Vox. Todo junto y mezclado. Groucho, Chico y Harpo en su salsa. Surrealismo y anacronismo a tope, aunque las máquinas de guerra apuntando a la estrella de la paz era lo mas incongruente de todo. Muy 'marxiano' todo.

Tengo amigos que viven allí y no hay día que al abrir el balcón no encuentren algo diferente. Da igual, todo cabe. Habría que hacer un estudio para saber cuantos días al año está la plaza virgen, sin nada. Muy poquitos. La ocupación de la Plaza Mayor es permanente, no hay descanso. Entiendo que todos la quieran, pero ante el vicio de pedir está la virtud de ofrecer otras alternativas, qué las hay. ¿Será por espacios, plazas y avenidas en Cáceres?

Lo de favorecer el comercio y la hostelería del centro, es injusto ¿Y el resto qué? ¿No hay tiendas y bares (y vecinos) en el Nuevo Cáceres, Aldea Moret, Pinilla, Aguas Vivas, las Trescientas o Puente de San Francisco? Será por barrios.

Descentralizar es progresista, solidario y sostenible. Mejora la movilidad, puede diversificar el turismo, renueva la aportación socioeconómica en la ciudad y reduce el impacto negativo sobre los espacios de gran afluencia. ¿Hacen falta más razones? Por una plaza free.