Plataforma única sí, tan frágil no

A principios de siglo escuchamos hablar por primera vez de la cota cero, tecnicismo para decir sin bordillos y familiar para los arquitectos como lo ... es cercha o pilono, palabras que los pacenses hemos ido aprendiendo gracias a la no piscina de la margen derecha, o el Puente Real cuando toca describir sus elementos.

En 2002 machacaban la plaza de España y solo se veía en pie la torre de la Catedral, acorralada por obreros que se ensañaban picando acera y calzada hasta dejar aquello en cota cero.

Aquel rebaje fue el punto de partida para lo que hoy aspira a ser el Casco Antiguo, aunque ahora lo llamamos plataforma única, mucho más comercial. Hace días que circula un mapita que nos dice en qué calles morirán bordillos y nacerá una cota cero, una plataforma única. La idea es que nadie tropiece y todo ruede ahora que la población envejece sin remedio y los patinetes se multiplican.

La Plaza de la Soledad, San Andrés, Plaza Alta, calles como Santo Domingo, San Blas, Vicente Barrantes... ahora Santa Lucía, por donde se ha paseado el alcalde mientras hacían picadillo la calzada, y lo que queda por venir. Todo vecino quiere su plataforma única, la cual hay que aclarar que no impide el tráfico. La idea es expulsar sutilmente a los coches de los cascos históricos, pero los conductores no se dan por aludidos y circulan por las plataformas únicas con todo su derecho. El resultado es un vehículo que va por una acera y las consecuencias son baldosas rotas. Me encanta el reto político de rebajar el Casco Antiguo a cota cero. Me preocupa la elección de materiales y su ejecución. La diferencia entre una gran plataforma única y una gran plataforma única rota no es solo de cuatro letras sino pasar de una modernidad accesible a la imagen de un barrio devastado con decenas de reparaciones pendientes.