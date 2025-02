Plasencia y el tren

Primero fue el Ruta de la Plata y después, cuando sea, si alguna vez es, será el AVE. Plasencia tuvo la oportunidad hace una década ... de impedir que su aislamiento ferroviario no fuera a más y no lo hizo. No lo hicimos ni políticos ni empresarios ni ciudadanos. El gobierno socialista de Elia María Blanco había logrado una estación en el trayecto de la alta velocidad, en el que hay que estar sí o sí para conseguir que los trenes rápidos paren, que se completaba con una plataforma logística imprescindible para el desarrollo industrial de esta ciudad. Pero en 2012 ese proyecto se evaporó. Y la suma de errores de entonces nos lleva al lamento de ahora.

La apuesta del PP porque la estación no saliera de la ciudad, el informe medioambiental negativo para la ubicación elegida para la nueva infraestructura, el silencio de los ciudadanos y las garantías que quisimos creernos de que a un fondo de saco iba a llegar un AVE, nos hicieron perder la perspectiva de lo que realmente estaba en juego.

Tanto es así que el hecho de que Retortillo, la ubicación elegida, estuviera en el término municipal de Malpartida se convirtió casi en una línea roja infranqueable. Los límites geográficos que los localismos convierten en argumentos de peso, aunque solo demuestren ser corto de miras y resten futuro, contribuyeron igualmente a llegar hasta donde hoy estamos. Con una bonita estación en la ciudad tras la remodelación ejecutada y un 'bypass' para conectar la estación con el trazado de la nueva línea, pero un fondo de saco igualmente que no cuadra en ninguna ecuación con la alta velocidad y que por tanto requiere que sea complementada con otra que garantice el futuro de Plasencia.

Así que ojalá se retome de verdad el proyecto que no se quiso o no se supo defender hace una década, ese que se ha vuelto a poner sobre la mesa tras conocerse que el Alvia, el tren más rápido y cómodo que por el momento llegará a la región, no tendrá parada en Plasencia. Una decisión que ha indignado a la ciudad por la exclusión que supone y la obligación que impone de ir hasta Monfragüe para subirse a ese tren. Un apeadero, por eso de no perder de nuevo la perspectiva, al que no podremos ir cuando esté ultimado el trayecto de la alta velocidad porque también quedará fuera del mapa. Y entonces sí, el aislamiento será completo.

Remediarlo es lo que se pretende con el listado de peticiones consensuadas en Plasencia esta semana después del agravio del Alvia. Ese que ha servido al menos para alzar la voz y, con ella, animar a Renfe a mejorar unas comunicaciones que se venían reclamando desde hacía más de medio año sin éxito.

Y, aun así, su decisión de excluir a Plasencia es un agravio cuando se justifica en el ahorro del tiempo de viaje para quienes residen en otras ciudades extremeñas, aunque la estación placentina no sea la única que choca con la velocidad alta. Cuando no hay AVE y se oferta un solo viaje diario en el único tren en condiciones que llega supuestamente para vertebrar la región tras muchos años de espera, también en Plasencia, no es de recibo una exclusión que daña y pone en tela de juicio esa cohesión territorial y social que tanto se dice defender.