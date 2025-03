Plasencia y el timo de la estación

Caseta de obra que hace las veces de taquilla pero en la que no se venden billetes.

Comenta Compartir

Los ciudadanos hemos normalizado que cualquier obra dependiente de la administración conlleva retrasos, sabemos que las fechas de terminación de unos trabajos o las de ... inicio de la actividad de turno tras ellos no se van a cumplir. A fuerza de comprobarlo una y otra vez. Y no solo eso. Involucrados en nuestra particular parcela, en lugar de hacer un ejercicio de desnormalización, parece que nos da igual, aunque nos estén timando.

Más allá de la controversia desatada por cuál debía ser la ubicación de una estación para el AVE, la noticia de que Plasencia contaría con una infraestructura preparada para la llegada de la alta velocidad animó a una ciudad con tradición ferroviaria y necesitada de seguir contando con un tren que, sobre todo, mantuviera y mejorara la conexión con Madrid. Dado que el Ruta de la Plata hace tiempo que no existe, y tampoco se le espera sea o deje de ser una prioridad para el Gobierno, y las comunicaciones a través del autobús dejaban y dejan mucho que desear. Las del tren también, pero pensamos que contar con esa nueva estación cambiaría todo. Nos equivocamos. Las obras se pusieron en marcha en octubre de 2019 con una inversión de 3,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Debían estar finalizadas en el verano de 2020, en el mes de agosto en concreto, y a día de hoy, en enero de 2022, siguen sin estar terminadas. El director general de Adif Alta Velocidad, Juan Pablo Villanueva, visitó las obras de reforma de la estación hace casi un año, en febrero de 2021. Reconoció el retraso y lo justificó en gran medida, ya saben, por la pandemia, convertida en un comodín que viene al pelo para explicar todos los errores. Como si antes de ella no hubieran existido, como si fuera una palabra mágica que con solo nombrarla garantiza comprensión. Además del retraso por la pandemia, claro, como casi en cualquier obra de la administración que se precie, fue preciso hacer un modificado del proyecto original. Esto también se ha convertido en una tradición que hemos normalizado, despreocupados y desentendidos del gasto de dinero público. En el caso de la estación de Plasencia, cuyo coste no aclaró Villanueva en esa visita, el modificado fue preciso para «dar visibilidad a elementos nuevos que se han descubierto y se han querido mantener, por ajustes a las nuevas normativas y por los cambios que la pandemia ha supuesto para las empresas, porque han tenido que hacer un esfuerzo para adecuar el trabajo a las condiciones de seguridad de sus trabajadores». Bueno, pues con pandemia y modificado incluidos, la obra llevaba buen ritmo según el director general de Adif Alta Velocidad y la estación estaría lista para el siguiente verano, para el de 2021. Los 10 meses iniciales en que se fijó el plazo de ejecución se elevaron a 22. En fin, no pasa nada, las cosas normales en una obra público, un poco más de lo mismo. Ahora resulta que la estación sigue sin estar terminada y los servicios ferroviarios no solo no se han mejorado, sino que se han reducido. Cinco meses después del último plazo dado por Adif, los trabajos continúan en una estación a la que llegan un 50% menos de los trenes que antes de la covid conectaban con la capital de España y en la que ni siquiera se puede comprar un billete de tren. Porque no hay taquilla. En su lugar se ha instalado fuera del edificio central una caseta de obra en la que los empleados de Renfe informan a los ciudadanos, a los que acierten a intuir que en esa caseta hay alguien, de dónde pueden comprar un billete. Esto es lo que lleva ocurriendo desde hace ya cuatro meses. Pero hay más. Renfe no sabe cuándo podrá estar la taquilla. Y el motivo que da, puesto que es la entidad a la que corresponde acondicionar y equipar el espacio que Adif ha dejado para este servicio, es que la obra de la estación de tren de Plasencia sigue sin estar terminada. Mientras tanto, dice Renfe que va a volver a enchufar una máquina autoventa para dar otra opción de comprar un billete, pero que tampoco puede decir cuándo lo hará. Lo que está ocurriendo con la estación de tren de Plasencia debía ser la gota que colma el vaso, incluso a pesar de la normalización que hemos interiorizado. La estación, 27 meses después de iniciarse la obra, sigue sin estar terminada y los trenes con Madrid continúan sin regresar. El recorte se justificó por la pandemia, cuando las restricciones obligatoriamente redujeron la demanda. Ahora su mantenimiento se debe a que esa demanda no se ha recuperado, cuando el milagro es que con la oferta que hay y las condiciones y servicios de la estación todavía queden viajeros del tren en la ciudad y en el norte extremeño. En esa infraestructura en la que, tras el espanto de muchos ciudadanos, se tuvo que corregir el lema de Plasencia porque incluso eso se hizo mal. La corrección realizada sigue sin ser la correcta –se ha puesto placeat con mayúscula y Deo con minúscula– pero ya es posible leerlo: 'Ut placeat Deo et hominibus'. Un lema que la estación de tren no cumple.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY